Unidas Podemos denuncia ante Europa a la derecha y a las asociaciones que se oponen a reformar la ley mordaza

El grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados remite este lunes un escrito a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, mediante el que le pide que tome posición frente al ataque a la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana que pretende el Gobierno, de la mayoría de asociaciones profesionales de policías y guardias civiles, así como de los partidos PP, Vox y Ciudadanos.

En su escrito de 16 páginas firmado por los portavoces Pablo Echenique y Enrique Santiago y al que ha accedido la SER, el grupo parlamentario de Unidas Podemos recuerda que esta reforma de la ley mordaza ha sido reclamada de manera reiterada tanto por la Comisión Europea como por la Comisión de Venecia desde 2018, y enumera los cambios en el articulado que pretenden ejecutarse de acuerdo con sus exigencias, así como las principales críticas de los colectivos policiales que se manifestaron en Madrid el pasado 27 de noviembre.

Menciones a Casado, Abascal o Arrimadas

También de portavoces de la oposición que participaron en la marcha como Pablo Casado, quien calificó la reforma como “grillete”, que a su juicio “generará que los agentes policiales estén completamente atados y se queden vendidos a los delincuentes”; o Santiago Abascal, quien dijo censuró que el Gobierno pretendía aprobar esta ley “junto a todos los enemigos de España y del orden constitucional”. También se pronunciaron en contra Inés Arrimadas, o Isabel Díaz Ayuso entre otros.

Críticas que no se ajustan a la realidad por parte de los colectivos policiales, como cuando aseveran que la nueva ley acabará con su presunción de veracidad, que se prohíben las pelotas de goma, o que se convertirán en taxistas de delincuentes entre otras soflamas.

PP, Vox y Cs: "Falso argumento de forma consciente y demagógica"

Y en el caso de los partidos políticos el escrito expone que difunden de forma “consciente y demagógica el falso argumento de que esta reforma busca acabar con la seguridad pública y privar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los mínimos elementos y herramientas necesarios para cumplir su trabajo”.

"Tratan de confundir a la opinión pública"

El grupo parlamentario pide a la Comisión de Venecia que reitere a estos colectivos y partidos sus recomendaciones sobre la necesidad de cambiar la ley, formuladas el pasado mes de marzo, y que ante los ataques muestre su “honda preocupación por las implicaciones jurídicas y sociales que ello tiene, toda vez que, tratando de confundir a la opinión pública española sobre la conveniencia de la reforma, está germinando en España una interpretación contraria al consolidado acervo jurídico y cultural europeo de protección de los derechos humanos, de los derechos y garantías fundamentales y las libertades públicas”.

Dudas sobre la imparcialidad de "algunos" miembros de FFyCC

Unidas Podemos también desliza en su escrito que “algunas” organizaciones de agentes de las Fuerzas de Seguridad no tratan a todos por igual, al sostener, después de recordar su deber es el de “defender los derechos de todas las personas, organizaciones y partidos políticos y de protegerlos por igual sin temor ni trato de favor”, que “conductas como las que venimos viendo por parte de algunas organizaciones e individuos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se desvían de esa obligación que emana, ya no solo de la Constitución española sino de los Tratados internacionales de los que España es parte”.

Enrique Santiago (PC): "Crean un precedente peligroso"

El secretario de Estado de la Agencia 2030 y secretario general del PC, Enrique Santiago, ha señalado esta mañana en 'Hoy por hoy' la "falta de neutralidad" de los sindicatos policiales: "Crean un precedente peligroso. Los sindicatos policiales están haciendo política. Las posiciones de los sindicatos son de pérdida de neutralidad y coordinación con las fuerzas políticas de la derecha y de la ultraderecha".

"No es lo mismo protestar por las condiciones laborales, unas reivindicaciones sobre las que les apoyamos totalmente. De hecho, es este Gobierno el que les ha subido el sueldo un 24%. Pero, no es asumible que pidan que no se amplíen los derechos", ha explicado.

"Este país no puede normalizar que los sindicatos de las policías condicione al Gobierno cuando tienen un papel en el que se les exige neutralidad", ha asegurado.