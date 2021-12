Así avanza la vacunación de la dosis de refuerzo en Europa

16 millones de dosis extra administradas. Ese es el objetivo del ministerio de Sanidad, antes de que finalice el 2021, aunque de momento lo han hecho cerca de seis, el 12,5% de la población, y esta meta parece que está bastante lejos. Ya lo dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias: "Tenemos que apretar el acelerador en los refuerzos de los 16 millones de personas, con el objetivo de que sea antes del comienzo de las fiestas navideñas".

La Comisión de Salud Pública ha ido dando el visto bueno de forma paulatina a las dosis de refuerzo. A mediados de septiembre autorizó la tercera dosis para personas con "alto riesgo", mientras que a principios de octubre lo hizo para los mayores de 70 años y a finales del mismo mes, para las personas vacunadas con Janssen. El pasado 23 de noviembre se aprobó la dosis de refuerzo a las personas de entre 60 y 69 años, así como para el personal sociosanitario. Todos estos grupos de personas, suman los 16 millones a los que se refirió Darias.

Por el momento, algunos de nuestros vecinos europeos "nos pisan los talones", según los datos que ha recopilado Our World in Data, que muestran el número de dosis administradas por cada 100 habitantes, si bien es cierto que en nuestro país estas vacunas todavía no están aprobadas para toda la población, a diferencia de otros, que han abierto sus agendas a todos los mayores de 40, o de 18 -como es el caso de países como Alemania o Bélgica-. En España la cadencia es de mayor edad a menor, de modo que la inoculación de la tercera dosis sigue el mismo patrón con el que se hizo la primera vacunación.

Por el momento, la tercera dosis se inocula seis meses después tras haber completado la pauta. La EMA apuntó esta misma semana que sería "deseable" que los países de la UE adelantaran la administración de la dosis de recuerdo, y que se administre solo tres meses después, en vez de seis, tras la irrupción de la variante ómicron.

Por qué es necesaria una dosis de refuerzo

La vacunación sigue siendo efectiva. Diversos estudios demuestran que después de la administración completa de la vacuna la protección contra la COVID y la probabilidad de reducir los síntomas graves se reduce considerablemente. De hecho, hoy mismo, se ha publicado un informe llevado a cabo por la Generalitat Valenciana, que ha arrojado que la vacunación ha conseguido reducir el 90% el número de muertes y en un 75% el número de hospitalizados, aunque esta capacidad de prevención, al igual que ocurre con otras enfermedades, se reduce con el paso del tiempo. Sin embargo, se han desarrollado diversos ensayos clínicos que muestran que estar tercera vacuna aumenta la respuesta inmune y ayuda a prevenir los casos sintomáticos de coronavirus.