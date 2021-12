Massiel llama "maltratador de la gente" a Jorge Javier y este estalla: "Por ahí no vayamos..."

La artista Massiel fue este pasado sábado al programa de Telecinco 'Sábado Deluxe' y no transcurrió como ella hubiera deseado, chocando en diversos temas con el presentador Jorge Javier Vázquez. Hubo un momento bastante tenso en el que salió a debate el libro de Miguel Bosé y su comportamiento con la prensa. Fue la propia artista la que sacó el tema: "Estuve leyendo el libro de Miguel Bosé, que está muy bien escrito. Sé que te cae mal y tienes motivos para que te caiga mal". Y añadía: "Es un libro lleno de autenticidad. Está muy bien escrito y se ha quedado en pelotas". Entonces se llegó al tema de la prensa: "Yo entiendo que cortase a los periodistas. Le hicieron una pregunta impertinente y el libro merece un respeto".

A raíz de esas declaraciones, Jorge Javier se posicionó en contra: "Perdón, pero yo no sé si leíste la entrevista de Luz Sánchez Mellado que hablaba de cómo trataba Miguel Bosé a la gente que le iba a hacer las entrevistas. La gente de la editorial ha acabado hasta el moño de Miguel Bosé por su carácter". "No se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé", sentenció, lo cual no gustó nada a Massiel.

"Tu has sido un maltratador de la gente", dice Massiel a Jorge Javier

Massiel no dejó pasar el comentario del presentador de Telecinco y le espetó: "Tú has sido un gran maltratador de la gente". Y el acusado de ello no iba a permitirlo en su espacio: "Oye, por favor. No, no, no… Por ahí no vayamos. Que salga una persona de mi equipo…". "No se van a atrever nunca", seguía Massiel.

Entonces, Jorge Javier estalló: "Me parece que por dar una respuesta me pones en una situación realmente que no me merezco con lo que tú y yo nos conocemos. Me parece muy injusto porque mañana ese va a ser el titular. Mira, yo podré tener prontos y pelearme, pero a mí no se me puede llamar bajo ningún concepto maltratador. Jamás. No ha salido una persona ni va a salir jamás. Esto que quede claro". "Bueno, pues lo retiramos. Conmigo eres cojonudo", zanjaba Massiel.

Jorge Javier: "No se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé"

Massiel: "Tú has sido un gran maltratador de la gente"#alritmodemassiel #SABADODELUXE pic.twitter.com/0SwYjuqDnO — Rafael García López 💜🕊💜 (@RafaelGarciaLAF) December 11, 2021

Discusión de cinco minutos entre Massiel y Jorge Javier por Yolanda Díaz

Pero por Miguel Bosé no solo tuvieron un enfrentamiento, también por Yolanda Díaz. "Mira, yo soy una mujer a la que le gusta que todo el mundo tenga una casa, un trabajo y opción a una sanidad pública y a una educación gratuita. El partido que dé eso, a ese partido lo voy a votar. No sé lo que es el centro, no sé lo que es la izquierda, porque nada es lo que parece", respondió Massiel sobre su orientación política.

Y lanzó un ataque sobre Yolanda Díaz: "Es que este Gobierno, la parte podemita no me interesa para nada. Llevan una vida que no tiene nada que ver con lo que predican. Ya, que la vicepresidenta vaya a ver al papa para conseguir votantes, apaga y vámonos. Es la estrategia de la araña: de dónde hay que rascar votitos que ahí me pongo".

"A mí me encanta Yolanda Díaz", responde Vázquez. "Sí, desde que se pone trajes de 4.000 euros y se peina y se tiñe, también está estupenda", contesta la invitada. "La demagogia", continúa, y el presentador le dice "demagogia la tuya". La discusión duró alrededor de cinco minutos en los que no se ponía de acuerdo sobre la visita o el look de Yolanda Díaz.