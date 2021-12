Dos turistas de EEUU se pierden por México, un cártel les para y viven un angustioso momento: "Por favor"

¿Qué harías si te metes sin querer en un terreno controlado por narcotraficantes y estos te paran? Igual la reacción sería parecida a la de Aaron y Logan, dos turistas estadounidenses que, siguiendo el rumbo que les marcaba el GPS, se metieron sin pretenderlo en una zona controlada por un cártel, dentro del Poblado de Isidro Cortes Rueda en Tabasco (México). Ellos mismos iban grabando la ruta y se puede ver al completo el angustioso momento que viven cuando son parados por los sicarios, un vídeo que se ha viralizado recibiendo miles y miles de visualizaciones. Hasta tienen que ser calmados del terror que tienen.

Iban conduciendo tranquilamente por un camino en mitad de la vegetación cuando, como se puede ver en el vídeo, un coche se acerca por detrás y ordena que se paren. "Los sicarios probablemente sean de la célula local que está aliada con el Cartel Jalisco Nueva Generación, liderados por el "Pantera"", escribe en Twitter el usuario @niporwifi, que ha difundido el vídeo.

En todo momento se ve al conductor más tranquilo que el copiloto, que al ver el coche lo primero que hace es ponerse el cinturón y después solo puede ponerse a llorar y a suplicar. Además, los turistas no hablaban español, de manera que se hacía difícil el entendimiento en cuanto al idioma. No obstante, pronto encuentran una conexión y acaban salvando sus vidas.

El momento en el que dos turistas se encuentran con sicarios en México



"Por favor, por favor, por favor", "no, no, no", "por favor, qué", son algunas de las expresiones del conductor mientras su acompañante intenta controlarse para no llorar. "¿A dónde vas?", le pregunta uno, y otro le añade "se han perdido". "No problem, no problem", afirman los narcotraficantes intentando calmar al conductor.

Con los dos turistas al borde de las lágrimas, los sicarios siguen queriendo poner paz: "No pasa nada, no pasa nada, tranquilo". Estos intentan comunicarse en inglés, acaban preguntándose los nombres y dándose la mano e incluso un abrazo. Para añadir un elemento más surrealista a la historia, uno de los sicarios afirma que no pasa nada, que trabajó cuatro años en Las Vegas. Los turistas lograron decirle a sus asaltantes que se dirigían rumbo a Cancún, en Quintana Roo, a ver a la madre de uno de ellos.

Lo típico que te hacer parar un comando armado en mitad de la nada, y uno de los sicarios te dice que tranquilo que trabajó 4 años en Las Vegas. pic.twitter.com/gdULMn0Z7g — NIPORWIFI © (@niporwifi) December 17, 2021

Finalmente, el copiloto, que empezó más nervioso, es el que acaba tranquilizando a su amigo, que se tiene que tomar un medicamento. Los sicarios les piden que dejen de grabar, y antes les advierten de por dónde no pueden estar. Una historia con final feliz que los propios protagonistas, Aaron y Logan, han narrado en un vídeo en Youtube contando toda la experiencia.