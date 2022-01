"A mí me pitan más que a ti y eso que soy el hijo de...": el 'consuelo' de un jugador del Madrid a Iturralde

¿Por qué no presentas tu candidatura a jefe de los árbitros?

Porque ya tengo bastantes problemas en mi vida.

¿Alguna vez te han querido sobornar?

No, y gracias a Dios que no, porque tiene que ser una situación súper complicada y difícil de llevar

¿Cuál es el jugador más honesto que te has encontrado en un campo de fútbol?

El que me ha ayudado mucho ha sido Fernando Sanz. En el Bernabéu siempre me pitaban mucho y en una de esas se me acercó y me dijo, ‘Itu, tú tranquilo, eh, que yo soy el hijo del presi y me pitan más que a ti’. Sin conocerle de nada, eh. Desde ese día hicimos amistad.

¿Has sentido alivio por expulsar a algún jugador que te resultase pesado?

No, porque ese tipo de jugador pesado sabía hasta donde podía llegar y no le podías expulsar. Uno es Raúl García y otro Xavi Hernández.

¿Qué no ha faltado en la casa de los Iturralde estas navidades?

Unos buenos pimientos rellenos de rape.

¿Qué te parece los que toman lacasitos en vez de uvas?

Así se atraganten (risas).

¿Algún árbitro que hayas visto lleno de polvorón esta primera jornada de 2022?

Alguno sigue de vacaciones, como diría el bueno de Ancelotti, por ejemplo el del Elche – Granada.

¿Perdías los nervios también en el campo y te dejabas llevar por tu carácter o solo te pasa en los programas de cocina?

Yo generalmente pierdo los nervios cuando hago algo que no controlo. La cocina, sobre todo los postres, no lo controlo, entonces ahí perdía los nervios. En algo que dominas no pierdes los nervios.

¿Qué te pareció el agarrón a Marcelo en el Getafe – Real Madrid?

Yo creo que ese agarrón no llega a sujetar, es decir, impedir continuar, a Marcelo, sino que Marcelo cuando nota el agarrón se para. Si crees que ese agarrón no le deja continuar, entonces es penalti. Aquí no hay verdades absolutas, pero esto es lo que le dicen a los árbitros.

Si tuvieras que darle un buen bolazo de nieve a alguien o algo relacionado con el fútbol, ¿a quién se lo darías?

A la gente que no respeta otras ideas, otros criterios. Hay gente que cree que tiene la verdad absoluta, a esos sí que les daría un buen bolazo. Respeta a quien te discuta con argumentos.

¿Tú eres más de Papá Noel o de Reyes Magos?

He tenido mucha suerte en mi vida y esta es una de ellas. Mi tía se marchó muy joven a Suiza a vivir y volvía en navidades, entonces trajo lo que es Papá Noel. Mi familia era más de Reyes Magos, pero gracias a esa globalización, empecé a tener las dos.

La pregunta de José Manuel Calderón

De un tío de basket a uno de fútbol… ¿Realmente qué diferencias vez de fútbol a baloncesto en cuanto a arbitraje?

Es muchísimo más difícil arbitrar baloncesto porque es mucho más rápido, hay muchos jugadores disputando el mismo balón, muchos bloqueos… En fútbol hay mucho tramposo, pero en baloncesto más y saber diferenciar eso… Para mí es muy difícil arbitrar ‘basket’.