El agente de Benzema carga contra los premios The Best y la FIFA: "Es una falta de respeto al fútbol"

Karim Djaziri es el representante de Karim Benzema y ha cargado duramente contra los premios The Best por no tener en cuenta al delantero del Real Madrid. Al día siguiente de conseguir la Supercopa de España en Arabia Saudí, los galardones no han tenido en consideración al futbolista galo y lo han dejado fuera de la mejor alineación para FIFA. Una decisión que ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol y es que la gran temporada de Karim le colocó en el top-5 del Balón de Oro.

A través de su cuenta personal de Twitter, el agente ha cargado contra FIFA y contra los propios premios: "No poner a Benzema en el once del año es una falta de respeto al fútbol, pero sabemos que esto es la menor de las preocupaciones de FIFA y lo es desde hace tiempo".

Ne pas mettre @Benzema dans le onze de l’année est un manque de respect au football mais on sait que le foot c’est le cadet des soucis de la FIFA et ça depuis un bon moment! pic.twitter.com/OJnJmOzA2g — Karim Djaziri (@KDjaziri) January 17, 2022

En la alineación aparecían cuatro delanteros y han sido los siguientes: Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski y Haaland. Las ausencias de los galos Mbappé y Benzema han sido las más significativas en el once elegido por la FIFA. Tampoco aparece el nombre de Mohamed Salah, y eso que ha sido el tercer clasificado en el premio The Best. Curioso cuanto menos.