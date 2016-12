Testigos evidencian el interés de Carlos Fabra en la autorización de fitosanitarios

Los ex altos cargos de ministerios y consellerias que han testificado en el juicio a Carlos Fabra han evidenciado el interés que había por parte del exlíder popular en la autorización de los fitosanitarios. Reconocen haber mantenido reuniones y haber recibido correspondencia para abordar los retrasos en los permisos de los productos de Naranjax, empresa de la que supuestamente Fabra recibía comisiones millonarias a cambio de su mediación.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha celebrado hoy la cuarta sesión del juicio a Carlos Fabra, acusado de cohecho, tráfico de influencias y cuatro fraudes fiscales. Uno de los altos cargos que ha comparecido ha sido la exdirectora general de Calidad Ambiental en la Generalitat, Pilar Máñez, quien ha reconocido que mantuvo una reunión con Carlos Fabra para tramitar un permiso de gestión de residuos no peligrosos para la empresa de fitosanitarios Naranjax. Un encuentro que surtió efecto, ya que, según ha dicho, concedió una autorización provisional para la empresa. Eso sí, asegura que no recibió presión ni indicaciones de Fabra para conceder el permiso.

Dos ex altos cargos de los ministerios de Agricultura y Sanidad han reconocido haber recibido cartas del exsenador popular por Castellón Miguel Prim interesándose por los retrasos en las autorizaciones de productos fitosanitarios. Así lo ha reconocido tanto Catalina de Miguel, la exjefa de gabinete del que fue ministro de Agricultura, Jesús Posada, como la exdirectora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, María Dolores Flores. Esta última afirma que respondió a la carta diciendo que no podía "agilizar más los permisos" para los fitosanitarios porque "lo principal era salvaguardar la salud". Aunque eso sí, dice que los productos de Naranjax siguieron el procedimiento reglado y que no se alteró el orden de registro de entrada de las solicitudes para aprobarlos. Añade que se autorizaron cuando cumplieron todos los requisitos.

Por otra parte, han comparecido también varios testigos del círculo más próximo al expresidente de la Diputación de Castellón. Entre ellos, destaca su chófer, José Salvador Campo, quien ha reconocido que ingresaba sobres con dinero en efectivo en las cuentas de Fabra por orden de éste. No ha especificado la cuantía ni la frecuencia con la que efectuaba estas operaciones, investigadas en su día por los peritos de Hacienda que detectaron ingresos injustificados en las cuentas del exbarón popular.

Los ingresos en efectivo y en cheques también han sido ratificados por los trabajadores de varias entidades bancarias que han declarado hoy. Dicen que habitualmente era el chófer el encargado de hacer estas operaciones, que, por lo menos, se producían una vez al mes, según uno de los testigos.

Otro de los testigos del día ha sido el expresidente del C.D. Castellón, Antonio Bonet, quien es, además, amigo de Carlos Fabra desde la infancia. Es precisamente esta amistad la que llevó a Bonet a avalar al exlíder popular en un crédito bancario por valor de 400.000 euros sin saber para qué lo quería, según ha afirmado. Fabra no hizo frente al préstamo por lo que su amigo tuvo que pagarlo. A día de hoy, según ha declarado Bonet, no se lo ha devuelto, pese a que se lo reclamó "personalmente". Este hecho no ha enturbiado su relación, ya que, según dice Bonet, siguen siendo amigos.

El juicio a Carlos Fabra se retomará el próximo martes con la declaración de 15 testigos. Todavía quedan por comparecer Esteban González Pons y Juan Costa, entre otros.