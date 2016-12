Javier Ribas: “Queremos crear una red de restaurantes en el sur de Madrid”

Esta mañana nos hemos pasado por la Universidad Rey Juan Carlos y con sus alumnos hemos conocido un proyecto solidario. Una idea que surgió a raíz de un trabajo de clase y que en 2017 promete desarrollarse al 100% y ayudar a muchas personas del sur de Madrid. Internet vuelve a ser la herramienta para decir Buen Aprovecho. El equipo está formado por Javier, Silvia, Alonso, Carlota, Susana y Eduardo…. Y buscan voluntarios. Con su fundador Javier Ribas hemos compartido un tiempo de radio “En clase nos proponen que pensemos como solucionar un problema real a través de Internet. Meses atrás me había llegado la información de Eduardo, que tiene una cafetería en Oviedo, cuando acaba su día de trabajo deja los pichos que no ha vendido en una caja para que los coja quien sea. Yo me quede con la idea pero no veía la forma de darle salida”

Cuando les propusieron el trabajo en clase Javier la propuso a los compañeros “A todos les pareció bien y decidimos que fuera nuestro tema y abordáramos este problema. La web es un poco complicada porque es un dominio que aún no es nuestro pero en twitter y Facebook tenemos el enlace directo con @BuenAprovecho_ y Facebook @SomosBuenAprovecho” Ahora mismo son cinco mas Eduardo el dueño del restaurante “Café Positano” de Oviedo que les está apoyando y aconsejando “Hay gente que pasa hambre y por otro lado los restaurante tiran comida que les sobra. Queremos ser el puente entre esas dos partes. Queremos crear una red de restaurantes.” La forma de hacerlo “Los restaurantes se añaden a la red. Nosotros le damos las bolsas para que dejen la comida que les sobre. Y a su vez informamos de que restaurantes se han añadido. Además las personas cogerían la comida de forma anónima que queremos respetar a las personas que necesiten ese anonimato.”

Ahora el equipo de Buen Aprovecho están de exámenes pero después de enero quiere que el Sur de Madrid tome el pulso y desarrolle esta actividad “En enero queremos desarrollar todo y que ruede de forma definitiva. Alcorcón, Leganés, Móstoles y Fuenlabrada son las zonas donde queremos desarrollar esta red” Ahora están buscando voluntarios “personas que quieran trabajar y colaborar con nosotros. Ya tenemos una compañera fotógrafa para las fotos de los restaurantes y otra compañera que se dedica a la contabilidad. Y además también buscamos ayudas en forma de aportaciones para financiar las bolsas, pegatinas que tendrían puestas los restaurantes que colaboraran y por último la elaboración de mapas para que las personas en situación de calle sepan dónde están los restaurantes que dejan comida.” Las personas que quieran saber más se pueden informar en buenaprovecho6@gmail.com y ayudar en lo que puedan. Lo que todavía no tienen “es la nota del proyecto. No nos la dan hasta enero”

