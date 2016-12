El alcalde seguirá tras conseguir aprobar el Plan Financiero

Después de que la semana pasada el pleno municipal rechazase el plan económico financiero, el alcalde de Parla había anunciado su dimisión si no se aprobaba antes de fin de año. Finalmente el Pleno ha dado el visto bueno con los votos de PP, PSOE e IUCM. El concejal de Hacienda, José Manuel Zarzoso, ha señalado que así se garantizan las nóminas y facturas del mes de enero, ya que de lo contrario Hacienda habría retenido dos millones de euros al mes de ingresos del Ayuntamiento.

Los grupos de MOVER y Cambiemos se han abstenido y votado en contra respectivamente. Ambos coinciden en que el plan no podrá cumplirse y dentro de tres meses habrá que volver a la misma situación. La exalcaldesa Beatriz Arceredillo ha insistido en que Hacienda nunca confirmó que fuera a retener los ingresos y la concejala de Cambiemos Ana Álvarez ha opinado que no se puede basar un plan en un desarrollo urbanístico que todavía no está aprobado.

PSOE e IUCM han defendido su “responsabilidad” con la ciudad para votar a favor. El alcalde, por tanto, continuará al frente del Ayuntamiento, aunque ya anunció que volvería a su puesto de trabajo para compaginar ambas actividades y poder renunciar a su sueldo municipal.

