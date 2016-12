El PP critica las medidas porque "generan problemas a los que no tienen culpa"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, considera que cerrar las ciudades al tráfico, como va a hacer este jueves el equipo de Ahora Madrid en la capital, es una medida "vieja" que no suele dar resultado y que acaba siendo un problema para los ciudadanos. "Esto de las restricciones son viejas medidas que se han practicado en otros sitios y que no ha dado gran resultados y se convierte en gran problema para el acceso al trabajo de muchas personas que tienen la desgracia de no vivir en Madrid", ha comentado en el Congreso.

A su juicio, este tipo de medidas "crean problemas a gente que no tiene la culpa de lo que sucede" y lo que hay que hacer es promover la utilización del transporte público "en la forma más intensa que se pueda" para que se pueda contar con alternativas "sensatas". "Pero en fin, yo no soy alcalde de Madrid, sólo fui concejal en Guadalajara", ha concluido.

Las principales organizaciones ecologistas han aplaudido las medidas contra la contaminación adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid, pero han señalado que esta situación puntual esconde un problema "estructural" que requiere de actuaciones permanentes.

Las organización ecologistas quieren que las medidas sean permanentes

En declaraciones a Efe, José Luis García, responsable del Área de Energía de Greenpeace, ha recordado que, al igual que otras doce ciudades españolas, el Ayuntamiento se había comprometido con la organización en reducir a la mitad las emisiones de gases del tráfico rodado para 2030. "Por eso, este tipo de medidas son pequeños primeros pasos en esa dirección", ha asegurado el responsable de Greenpeace, quien ha insistido en que, al margen de estos "episodios puntuales de contaminación aguda, lo preocupante es el problema estructural". En la misma línea, Juan Bárcena, responsable del área de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, ha asegurado que esta organización "apoya todas las medidas que el Ayuntamiento está proponiendo para frenar la contaminación, un problema que vienen reclamando, "con escaso éxito", desde hace más de diez años.

El Defensor del Pueblo actúa de oficio

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio ante catorce municipios españoles, incluida la capital, para conocer las medidas que contemplan sus ayuntamientos para atajar la contaminación atmosférica urbana. En concreto, la institución ha pedido información a los consistorios de Madrid, A Coruña, Avilés, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Granada, León, Murcia, Santander, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza.

El Defensor del Pueblo se interesa por los planes de acción a corto plazo para luchar contra este tipo de contaminación, con efectos sobre el medio ambiente y la salud humana, la evaluación de su puesta en marcha y la información proporcionada a la población.

