Las toallitas húmedas, el monstruo del alcantarillado

Generan verdaderos problemas. Aguas de Alicante recoge una media anual de 2.000 toneladas de residuos sólidos de la red de alcantarillado, de las que algo más del 70 por ciento son toallitas húmedas.

Son el nuevo enemigo del sistema de tratamiento de aguas. Atascan las bombas de las depuradoras, con el consiguiente vertido de agua sin tratar que llega al mar. Congestiones que provocan averías y que hacen además que se destinen miles de euros al mantenimiento de colectores.

Aguas de Alicante

Este artículo de limpieza personal se ha convertido actualmente en el rey entre todos los que llegan a las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León y muy por encima de compresas, pañales u otras cosas que arrojamos a los inodoros y no deberíamos. Son biodegradables, pero no a la velocidad necesaria para que no provoquen problemas. En su camino hacia las depuradoras arrastran otros residuos, que junto con las grasas, hacen que se generen los atascos en los colectores. La cantidad, aumenta cada año, según explica Flor García, directora de Depuración en Aguas de Alicante.

No obstante, lo que llega al mar "es residual", según explica. El sistema "está preparado".

Las toallitas son además "factor multiplicador" del presupuesto que Aguas de Alicante destina al mantenimiento de la red de colectores cada año.

Este, es un problema "bastante común" en todas las ciudades, dice García, que apuesta por una solución "combinada" . No se pueden eliminar las toallitas, "es una facilidad para el usuario" , pero los fabricantes deberían explicar mejor los problemas que pueden ocasionar, al tiempo que los ciudadanos "debemos ser conscientes", asegura, "de que son contadas las cosas que se pueden arrojar por el inodoro" y las administraciones, completar con labores de concienciación.

Hace unos días, los bomberos de Alicante retiraron más de cien kilos de basura del fondo de la playa de la Albufereta, de los que el 80 % eran toallitas húmedas.

Aguas de Alicante

La planta depuradora de Rincón de León es la más grande de la provincia. Da servicio a casi todo Alicante y a Sant Viçent del Raspeig. La de monte Orgegia sirve a la Zona Norte de Alicante, Albufereta, Playa San Juan, Villafranqueza y algo de agua llega de San Juan Pueblo, Mutxamel y la zona de costa de El Campello.