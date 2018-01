Getafe 0 – Simeone 23

Aunque el objetivo del Getafe C.F. será puntuar en el Wanda Metropolitano (sábado, 13:00 horas), los de Bordalás intentarán romper también una curiosa, y negativa, racha que tiene a Diego Simeone como protagonista.

Once veces se ha enfrentado los azulones al C. Atlético de Madrid del entrenador argentino en partido oficial y en ninguno de esos encuentros ha logrado marcarle un gol al conjunto rojiblanco, que no ha perdido nunca en estos derbis y solo ha cedido dos empates.

El balance goleador en los derbis del Atlético de Simeone con el Getafe es de 23-0, en siete partidos de Liga y dos de Copa del Rey.

La primera vez que Simeone se enfrentó al Getafe como entrenador del Atlético fue el 1 de abril de 2012. En aquel partido, disputado en el Vicente Calderón, el equipo rojiblanco venció 3-0 con tantos de Diego Ribas, Radamel Falcao y Eduardo Salvio.

Los dos únicos empates del Getafe con el Atlético de Simeone se produjeron en el Coliseum Alfonso Pérez. Uno en Copa del Rey, en la vuelta de una eliminatoria ya sentenciada el 13 de enero de 2013 (3-0 en la ida a favor del conjunto rojiblanco), y otro en Liga, el 7 de abril de 2013.

La derrota más abultada del Getafe contra el Atlético de Simeone se produjo el 23 de noviembre de 2013. El equipo azulón, dirigido por Luis García Plaza, encajó siete tantos, obra de Adrián López, Diego Costa, Lopo en propia puerta y dos dobletes de David Villa y Raúl García.

El último precedente en partido oficial fue el 14 de febrero de 2016, en el Coliseum. Un gol de Fernando Torres en el primer minuto de partido dio la victoria por la mínima al Atlético.

En partido amistoso tampoco ha sido capaz el Getafe de marcarle un gol al Atlético de Simeone. En la última pretemporada, el 11 de agosto del 2017, Getafe y Atlético empataron sin goles en el Coliseum.