El BOP convoca la licitación para la rehabilitación y explotación del Mercado de Calatrava

El BOP, Boletín Oficial de la Provincia, recogía este martes la convocatoria de licitación para la rehabilitación y explotación del Mercado de Calatrava, por un importe de tres millones de euros (2.479.338,84 € + 520.661,16 € I.V.A.),que sufragará la empresa que se adjudique una obra cuya presentación de ofertas podrá hacerse hasta el 29 de enero.

La duración de las obras se estima en veinte meses y, aunque el uso principal será como mercado, habrá también espacios para el ocio y la cultura, para la restauración y de servicios complementarios. La portavoz añadió que todos los actuales comerciantes podrán tantear y estar en el nuevo mercado, “en igualdad de condiciones, pero teniendo prioridad ante otros”.

El concesionario estará obligado a satisfacer al Ayuntamiento un canon anual a partir del cuarto año inclusive de concesión, siendo, por tanto, los tres primeros años de carencia. A partir del cuarto año el canon será de 84.552,01 euros y, a partir del sexto año, se irá actualizando el canon cada año, aplicándose a tal efecto el Índice General de Precios al Consumo.

La concesión de construcción y explotación de la obra pública se otorgará por el plazo improrrogable de cuarenta años.

La portavoz, Carmen Yáñez, ha dicho que hay empresas que han mostrado su interés “por un proyecto ilusionante para la ciudad, que es una oportunidad de negocio, importante por su ubicación, con unas connotaciones y características especiales de un edificio que tiene una catalogación de interés histórico y cultural”.

Yáñez añadió que su ubicación en el centro del comercio abierto, su inmejorable situación y en una ciudad turística, le dan al proyecto “una gran importancia para la ciudad y para las empresas que apuesten por su rehabilitación, por lo que el que haya muchas ofertas mejorará el proyecto”.

La portavoz aprovechó la comparecencia para informar de algunos asuntos que se vieron en la Junta de Gobierno la pasada semana; asuntos relativos a compromisos de gastos futuros y que son necesarios cuando se hace un gasto vinculado a dos ejercicios, como son los casos del suministro de material de limpieza, el mantenimiento del campo de césped natural del Estadio Romano (que hay un compromiso de gasto hasta junio de 2018), o unos gastos de personal que son necesarios para cubrir vacaciones como en el caso del centro de educación infantil.

La Junta acordó que el director del Conservatorio sea el responsable de coordinar y hacer un seguimiento del nuevo modelo que tendrá a partir de ahora la Banda municipal.

“Por cuestión de ineficacia, de falta de funcionamiento, por el coste que suponía y de los servicios complementarios que era necesario contratar para que pudiera actuar en los actos más importantes que se celebran en la ciudad, éste gobierno entiende que el coste es excesivo y el modelo no ha funcionado a los largo de los años, ya que no se han cubierto plazas por jubilación o amortización ni se han eliminado; la banda no tenía el formato adecuado y era necesario trabajar en un modelo eficaz, solvente y práctico, que preste servicio al Ayuntamiento y a la ciudadanía y, sobre todo, que responsa a los tiempos actuales”, señaló Carmen Yáñez.

Se desestimó un recurso de la empresa Street&Buildin Covacal S.L., relativo a los vestuarios del polideportivo de La Paz. Como se recordará, hubo un retraso en la ejecución de las citadas obras, por lo que la Junta de Gobierno acordó una sanción de 2.335,63 euros; la empresa tuvo un período de alegaciones, pero el informe de la Delegación de Urbanismo dice que estaba perfectamente argumentada la sanción y, por tanto, ésta sigue en pie y hay una resolución firme.

La Junta vio una propuesta de la Delegación de Fomento y Formación para el Empleo, por la que se firmará un convenio entre Ayuntamiento y la Unión de Cooperativas de trabajo Asociado de Extremadura (UCETA), para la promoción de la economía social y fomento del empleo. La delegación ha firmado ya otros convenios similares, para promover la formación para el empleo, por el que se ceden espacios para los cursos de formación que dan cooperativas que no tienen las instalaciones suficientes para tal fin.

Yáñez dijo, por último, que los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) de 59.174 habitantes de la ciudad a fecha de 1 de enero de 2017 no son los que constan en el padrón actualizado a día de hoy por el Ayuntamiento que, en realidad, son 60.229 habitantes.

“Los datos que se vuelcan en el padrón llegan enseguida a la plataforma del INE, pero siempre hay incidencias desde que una persona se da de alta en un ayuntamiento hasta que se da de baja en el anterior, que puede transcurrir un mes”, señaló Yáñez, que añadió que por eso “puede haber diferencia de dato”.