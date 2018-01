Las Reinas Magas traen carbón a Vara por no desarrollar la Ley LGBTI de 2015

Tres madres de personas LGBT, vestidas de Reinas Magas de Oriente, y arropadas por miembros de la Comisión 19 de marzo, con banderas arcoiris, han traído este miércoles carbón a la Asamblea y al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, por "guardar en un cajón" el desarrollo de la Ley LGBTI, aprobada en marzo de 2015.

El colectivo ha registrado en la Cámara regional una carta en la que instan a aprobar el reglamento que desarrolle la Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en Extremadura.

En la misiva se lamenta que esta histórica norma, aprobada por unanimidad el 19 de marzo de 2015, no tenga efectividad ni impacto en la vida real y que, salvo por la creación del Observatorio contra la Discriminación LGBTI, donde "hay más representantes de la Junta que activistas", se haya quedado en un mero "adorno" y "recurso de propaganda".

La Reina Maga Emilia Martínez Torres ha subrayado la necesidad de implementar esta ley para que sus hijos puedan andar libremente por la calle agarrados de la mano de la persona a la que aman y "no tener miedo porque alguien pueda agredirles".

"Pedimos igualdad. Se debería tener capacidad de entender la diversidad, no es normal que tengan que ir por la calle midiendo el que viene de frente para ver si los agrede, si tendrán fuerza para combatir con él o salir corriendo, es muy triste y muy preocupante, ellos no se meten con nadie, es natural como la vida misma, no se puede tapar el sol con un dedo", ha subrayado Martínez, para recalcar después: "Vive tu vida y deja vivir a los demás. Si quieres que te respeten, respeta".

En este sentido, ha subrayado que las agresiones por homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia se siguen produciendo en la región, sin que haya un protocolo de actuación policial que rija la acción de los agentes cuando se producen estas denuncias.

En la carta se recuerda el destrozo a los monumentos a la diversidad LGBT; las agresiones homófobas sufridas por varios jóvenes en Villanueva de la Serena y Don Benito, que fueron "archivadas"; o de la que fue víctima un chico trans en una discoteca en Mérida.

A pregunta de la SER, se ha referido además a la polémica surgida en torno a la Cabalgata de Vallecas que contará con una carroza por la igualdad, algo que le parece "fuera de lugar" ya que lo que van a ver los niños es "la realidad de la vida, la diversidad y en ella nos tenemos que criar desde pequeños".

Las Reinas Magas han leído la carta que les han hecho llegar sus hijos, amigos y seres queridos, quienes se han esforzado por "romper las losas culturales impuestas" y reclaman "ser felices", sin miedo a mostrarse tal y como son. También señalan que en las escuelas e institutos "todavía siguen educando con modelos heterosexuales y machistas que hacen que no se avance en el respeto y la tolerancia".

En la carta registrada en la Asamblea se insta a desarrollar los protocolos en materia de educación, sanidad, cultura y seguridad al amparo de dicha ley. En concreto, se piden campañas de promoción y visibilización de la comunidad LGBTI, y específicas del Instituto de la Mujer sobre la doble discriminación que sufren las mujeres lesbianas y bisexuales.

Igualmente, la Comisión 19 de marzo considera interesante firmar un convenio con la UEX para el fomento de estudios relacionados con esta realidad o que haya una sección de temática LGBTI en las bibliotecas públicas de las ciudades de más de 20.000 habitantes.