Cultura para el derribo del edificio de Riegos El Progreso

La Conselleria de Cultura ha suspendido de forma cautelar la demolición del edificio de Nuevos Riegos el Progreso. Se trata de un varapalo tremendo para el equipo de gobierno que en los últimos días ha tenido que salir en varias ocasiones defendiendo la legalidad del derribo.

El ayuntamiento ha conocido la decisión de Conselleria de forma oficiosa, por lo que están a la espera de que entre la notificación por registro. Aun así, desde la misma concejalía de Urbanismo se ha comunicado a los propietarios el anuncio de la Conselleria. Esta mañana, algunos particulares han realizado una denuncia para que se paralice en el Juzgado de Guardia ante el Consell.

El edil del área, José Manuel Sánchez, se ha mostrado molesto con esta decisión de última hora que considera llega demasiado tarde porque ya habían comenzado los trabajos. Aseguran que en Cultura eran conocedores del nivel de protección del edificio desde que se aprobó por parte de la Generalitat en 1998 el PGOU, y desde que en diciembre se reunieron en la Mesa de Patrimonio y se dio cuenta de las intenciones para derruir el inmueble. Además, insisten en que los dueños del edificio comenzaron los trámites de demolición en el año 2011, por lo que ya podían haberlo tirado a estas alturas.

Ahora se abre un plazo de alegaciones de 10 días para que los propietarios y quien lo desee pueda hacer sus reclamaciones. Posteriormente, se abre un plazo de dos meses para que Conselleria valore las sugerencias recibidas y se pronuncie si es una suspensión definitiva o se sigue adelante con las actuaciones.

Nuevo Mercado

José Manuel Sánchez ha pedido a Conselleria que no actúe de la misma forma con el Mercado Central. Reclaman que se pronuncien de una vez sobre si el edificio debe protegerse o no. El concejal insiste en que en el caso de que las excavaciones en el entorno del Mercado den vía libre para demoler el edificio, que Conselleria no decida en el último momento parar el derribo por la denuncia de algún particular.