Alerta: letras machistas en el Carnaval de Cádiz

La familia Verdugo, la involuntaria chirigota protagonista del inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, además de decapitar a Puigdemont, en una cuarteta del popurrí que ha sido polémica nacional, también tenían que atender un caso de adulterio. La mujer infiel, condenada por el juez, se presentaba ante los verdugos, pero ellos no podían matarla. "Sería un desperdicio", cantaban al ritmo de 'Despacito'. El juez insiste y ellos, previo movimiento de pelvis aclaratorio, descartan el hacha y la matan con el garrote. Lo reflejó así un usuario de Twitter.

Claro. Esta otra chirigota del mismo gracioso grupo también está mal entendida: La maté con el garrote"pic.twitter.com/DdL7tlDudz — Celso Alvarez Cáccamo (@CelsoACaccamo) 11 de enero de 2018

Es uno de los momentos más machistas vividos en Teatro Falla desde que arrancó el concurso de coplas el 9 de enero. Pero apenas ha tenido repercusión. Al menos no la repercusión que tuvo la decapitación de Puigdemont. "Esto es apología de la violencia machista pero la violencia machista es un problema de segunda", lamenta el colectivo Carnaval Feminista, que ve en este momento, y en la naturalidad con la que se ha recibido, el mejor ejemplo de lo mucho que queda por hacer por la igualdad en el carnaval.

Carnaval Feminista es una plataforma creada en Facebook que este año ha decidido dar un paso adelante y comentar cada sesión del concurso desde el punto de vista de género, con un repaso de todas las alertas machistas que saltan por el escenario del Falla. Tienen donde elegir porque los autores pueblan sus repertorios de suegras insoportables, mujeres objeto, chistes sobre las parientas, bromas sexuales. Carnaval Feminista toma nota y publica comentarios divertidos sobre esas letras.

En este repaso han encontrado barbaridades como las de La Familia Verdugo, letras que banalizan el acoso sexual, como una cuarteta del popurrí de la chirigota Dónde meto el elefante en el piso de estudiantes o el cuplé donde la comparsa El ingeniero arremete contra su suegra y le compra un iglú porque es una foca.

Algunas alertas son más obvias, otras son más sutiles, pero sirven para perfeccionar los mensajes que se dan sobre el papel de la mujer, como este toque de atención dado al coro La centuria.

En la página también se quieren destacar ejemplos en positivo. De momento, sólo lo han encontrado en la comparsa Las irrepetibles, que dedicaba una letra contra la culpabilización de la víctima de violación de La Manada.

"Nuestro objetivo es visibilizar el machismo en el carnaval. Es algo incómodo, porque exponer actitudes machistas de un grupo que está haciendo un esfuerzo creativo no es agradable, pero el machismo no es agradable", comenta las componentes de Carnaval Feminista desde Facebook. Aunque han recibido críticas, seguirán su trabajo. "Nos dicen que nuestro trabajo es absurdo, y hay muchos que no saben qué es feminismo". De ahí que la página lo aclare en la entrada de su perfil en la red social. "El feminismo tiene el objetivo de eliminar la opresión, discriminación y exclusión sistemática y patriarcal sufrida por las mujeres en todas las culturas y ámbitos. Y feminismo gaditano es lo mismo de arriba, pero en Cádiz".

A estos colectivos les gusta el Carnaval, pero creen que es posible mejorarlo para que sea inclusivo. De ahí que continuarán esta tarea durante todo el concurso.