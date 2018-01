Tripledependencia

A nadie debe sorprender el influjo del triple en el baloncesto moderno, tendencia que va en aumento temporada tras temporada. El equipo de nuestra ciudad no escapa a este inexorable directriz. La pasada semana publicaba un tuit en el que advertía de la importancia del acierto en el triple para el éxito del Leyma Coruña de Gustavo Aranzana.

Los datos no dejan lugar a la duda: cuando el equipo anota de tres con buenos porcentajes (pongamos el listón en el cuarenta por ciento de acierto), gana su partido, cuando, por el contrario, los porcentajes bajan, la victoria cae del lado del rival.

Repasad conmigo los porcentajes del Leyma desde el perímetro en los dieciocho partidos de liga que ha disputado hasta el momento:

PARTIDOS GANADOS PARTIDOS PERDIDOS JORNADA RIVAL T3 %T3 JORNADA RIVAL T3 %T3 2 Araberri 5/18 28% 1 Iraurgi 6/21 29% 4 COB 14/33 42% 3 Oviedo 7/26 27% 7 Lleida 14/33 42% 5 Valladolid 9/23 39% 11 Palencia 15/27 56% 6 Prat 3/16 19% 12 Manresa 13/31 42% 8 Cáceres 7/28 25% 13 Barcelona 10/22 45% 9 Melilla 3/21 14% 14 Palma 16/24 67% 10 Castelló 11/26 42% 17 Clavijo 11/21 52% 15 Huesca 5/24 21% 18 Iraurgi 9/22 41% 16 Breogán 8/34 24% TOTAL - 107/231 46’3% TOTAL - 59/219 26’9%

Demoledor. Solamente se han producido dos excepciones: ·

en su primer triunfo (contra Sánez Horeca Araberri, jornada 2) el Leyma Coruña consiguió vencer con un mal porcentaje en triples (27’8%)

solamente en una derrota (TAU Castelló, jornada 10), el equipo naranja sucumbió habiendo anotado más de un 40% (42’3% para ser más exactos) de sus lanzamientos desde 6’75.

De este modo, en los partidos ganados, el conjunto coruñés promedia 11’9 triples anotados, lo que se traduce en 35’7 puntos por partido, frente a los 6’6 triples (19’7 puntos) que consigue en las derrotas. Son 5’3 triples y 16puntos de diferencia, guarismos que bien valen partidos.

Si hablamos de triples y del Leyma Coruña no podemos dejar de hacer referencia al, sobre el papel, mejor tirador del equipo, Trevor Cooney. Charlando con aficionados del equipo he podido comprobar que muchos coinciden con una de mis percepciones: Cooney dispone de menos tiros de los que debería. Las defensas que sufre el americano son, muchas veces, asfixiantes pero queda la sensación de que se podrían buscar más y mejores situaciones de tiro para el de Delaware. Cooney corre y corre por la línea de fondo con su defensor bien pegado a su camiseta pero no consigue salir con ventaja. ¿Le falta velocidad para “despegarse” de su par? ¿Está hipervigilado?¿No son buenos los bloqueos que recibe? ¿No funciona la pizarra?

Cuando Cooney aparece es un factor diferencial y los oponentes lo saben. En las victorias, el escolta estadounidense promedia 13’6 puntos y un 53’5% de aciertos en lanzamientos triples por 8,9 puntos y un 29’6% en tiros de tres en las derrotas.

Pero si un jugador es el termómetro de este Leyma Coruña ése es el capitán Ángel Hernández. El almeriense lleva varios años siendo fundamental en los esquemas del club, siendo además un ejemplo para los más jóvenes fuera de la cancha. Esta temporada quizá no está rindiendo a la altura de los últimos años pero lo que está claro es que cuando Ángel da un paso adelante en la ofensiva (en defensa siempre cumple) el equipo lo agradece.

En las victorias del Leyma Ángel acumula 13 triples convertidos de 23 lanzamientos, lo que significa un notabilísimo 56’5% de acierto. En las nueve derrotas que ha sufrido el Leyma hasta la fecha, el “capi” no ha conseguido anotar de tres a pesar de intentarlo hasta en 18 ocasiones.

Similar es el caso de Jonathan Gilling. El internacional danés se está mostrando como un jugador sólido, capaz de aportar en todas las facetas, tanto las que recoge la estadística como las que las matemáticas ignoran.

Sin embargo, un dato llama poderosamente la atención. Gilling ha anotado 22 triples de 33 intentos en los nueve partidos que ha ganado el Leyma (66’7%) y sólo ha conseguido meter 3 triples de 20 lanzamientos (15%) en las derrotas.

Finalmente, quiero detenerme en los ala-pívots. En el baloncesto actual la figura del cuatro abierto es fundamental para abrir huecos en la defensa. El Leyma dispone de dos jugadores capaces de amenazar desde el perímetro jugando en la posición de cuatro, Dimitry Flis y Jesse Chuku, que no escapan a la inclinaciónexpuesta hasta aquí. En las victorias tienen grandes porcentajes, en las derrotas sus porcentajes en triples bajan muchos puntos porcentuales. El ruso ha certificado un 45’5% de acierto en triples en las victorias por sólo un 34’2% en las derrotas, mientras que el ingles presenta un 47’1% en lanzamientos de tres puntos en los triunfos frente a un 17’6% en las derrotas. A la vista de lo mostrado, se puede concluir que los triples están siendo la clave de las victorias del Leyma Coruña y que son varios los jugadores decisivos.Si los Cooney, Gilling, Hernández, Flis o Chuku tienen el punto de mira afinado la victoria está (casi) asegurada. De su rendimiento dependerá, en buena medida, la posibilidad de que el conjunto herculino logre doblegar al sorprendente Sáenz Horeca Araberri en Mendizorroza, rival directo de los nuestros en la lucha por meterse en puestos de playoff, el próximo sábado.