"Hay gente que piensa que soy la secretaria de la comparsa"

El próximo 20 de enero arrancan las semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz en su modalidad infantil. Y ese día actuará en el Teatro Falla la comparsa Canta. Para muchos es la comparsa de Jesús Silva, célebre carnavalero, miembro de una saga mítica, y, además, componente de Los prisioneros. Son los que ignoran que, en realidad, la autora de la letra es Patricia Andrés, su esposa, con cuatro años de experiencia escribiendo para la fiesta. "Hay gente que piensa que soy la secretaria de la agrupación. Y cuando les digo que soy la que escribe, no se lo creen. Creen que es mi marido, y yo sólo pongo el nombre".

La exigua existencia de autoras de letras en los concursos oficiales del Carnaval de Cádiz se resume en que en, en el conjunto de todas las modalidades, sólo aparecen tres mujeres como responsables de las letras que cantan las agrupaciones que pasan en el Falla. Tres de casi 170. La sevillana María Núñez es la única que aparece como inscrita en el concurso de adultos. En juveniles, ninguna mujer aparece como autora de letra. Y en infantiles, Patricia Andrés, es la única, junto con Margarita Mejías, coautora de la comparsa El desguace.

"Nosotros empezamos en el carnaval infantil porque queríamos que nuestra hija participase porque le gustaba mucho", cuenta Patricia Andrés. Silva compuso la música, y ella, las letras. El año pasado consiguieron el primer premio con El Jardín de la alegría. Y fue entonces cuando Patricia Andrés se volvió invisible. "Ha ganado la comparsa de Jesús Silva". "Las niñas y niños de Silva ganan el concurso de infantiles". Pero ella, autora de la letra, no aparece en ningún titular, en ningún comentario, le llegan felicitaciones indirectas.

"Mucha gente que me conoce creen que aparece mi nombre en la comparsa porque me pone mi marido. No se creen que sea la autora, como si una mujer no fuera capaz de escribir. Ni que fuera algo de otro mundo", se lamenta. Y esa invisibilidad pesa en cualquier ambición para dar el salto a la categoría de adultos. "A mí me queda mucho por recorrer, pero si la gente supiese que soy yo la que escribo, quizá se me abriesen las puertas. Si nadie te da la oportunidad de que te conozcan, nadie habla de ti", añade Patricia Andrés.

Es una autora en la sombra en el Carnaval de Cádiz, como hace muchos años lo fueron las escritoras de la literatura universal, las compositoras de música o las creadoras en general. Pero esto está ocurriendo ahora. En 2018. "Yo estoy a la sombra y, quizá, por eso nadie me llame para escribir una agrupación, o, quizá, por ser mujer, a nadie le interese. Pero yo no descartaría nunca escribir una comparsa de adultos".

Son barreras que también ve para las componentes. Las niñas que son mayoría en la modalidad de infantil no encuentran su hueco en juveniles. "Había voces de niñas que cantan maravillosamente, y no las han aceptado en juveniles". Mientras que en infantiles hay mayoría de niñas, el embudo del siguiente tramo de edad rompe muchos de los sueños estas jóvenes carnavaleras. "Es difícil empastar voces de niñas y niños en juveniles, pero es que tampoco se intenta", se queja Patricia Andrés.

Este año su ansia reivindicativa ha logrado reducir la edad mínima para participar en el concurso para incorporar a las agrupaciones a niñas y niños desde seis años, incluida su segunda hija, de siete, que sale, por primera vez este año. "A mis hijas les digo que luchen por lo que creen. Y que no consientan que nadie les diga que por ser mujer no pueden".