La única comparsa escrita por una mujer

Al Carnaval de Cádiz sólo hay una mujer que le escriba. Se llama María Núñez y es de Sevilla. Es la autora de la comparsa La inoportuna, que actúa este martes 16 de enero en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. De las 137 agrupaciones inscritas en el certamen de adultos, sólo aparece como autora de letras una única mujer. Hay tres autoras de música y ocho directoras de agrupaciones. Núñez afronta esta circunstancia con la responsabilidad de cualquier autor, pero también con el deseo de que las cosas cambien. "Yo animo a las mujeres a escribir para que yo deje de ser la única".

Núñez, acompañada de la dirección y autoría de la música de su "comadre" Cristina Calle, y su grupo empezaron a salir en la fiesta en 2009. Desde entonces, cuando debutaron con La hora de las sombras, y con alguna ausencia aislada, como la del año pasado, han seguido participando en el Falla, aunque no hayan podido pasar de preliminares ningún año. Es un grupo de mujeres de Sevilla, y alrededores, junto con algunos músicos de Cádiz.

"Intentamos que cada año que hacemos la comparsa sea algo distinta y estamos muy ilusionadas", explica Núñez horas antes del estreno de La inoportuna. Del listado facilitado por el Ayuntamiento de Cádiz, que detalla los nombres y apellidos de los responsables de las 137 agrupaciones inscritas en el COAC 2018, sólo ella firma una letra.

Las demás mujeres autoras de música o directoras de agrupación caben en este párrafo. Como compositoras de música, además de Cristina Calle de La inoportuna, aparecen los nombres de Isabel Delgado, de Coro de mil colores, y Alba María Checa, de Vientos. Como directoras firman Débora Sánchez, de Las Guerrilleras, Laura Rivero de Vive, sueña, canta; Carmen Jiménez Barea, de La cara oculta de la luna; Cristina Calle, de La Inoportuna; Rocío de las Marismas Cano, de Las noches de Cádiz; Raquel Utrera de La Justiciera; María del Rosario Quintero, de La Mari; y Eva Rocío García, de La errante.

El porcentaje de representación de mujeres en el concurso es, incluso, inferior al del año pasado. El año pasado había 12 agrupaciones, de un total de 128. Este año hay 10 agrupaciones con mujeres, de un total de 137. María Núñez asume la singularidad. "Como todo autor tenemos una gran responsabilidad. La verdad es que, prudentemente, me siento orgullosa de ser autora de carnaval y ojalá dentro de poco seamos muchas, y no yo la única".

La autora de La Inoportuna, aunque se siente feliz en el concurso, reconoce que hay una manera diferente de valorar los grupos de mujeres. "Se nos dice qué bonito suena, lo que yo llamo purpurina y arcoíris, pero se deberían parar más a escuchar lo que queremos decir y no que pase por alto", se queja. "Yo tengo el mismo derecho y ahí hay un camino por recorrer".

La falta de autoras, que lejos de crecer se ha reducido de un año a otro, contrasta con los avances en materia de igualdad experimentados en los más recientes carnavales. Desde la progresiva incorporación de voces de mujeres, la paridad en el jurado, la eliminación de las ninfas o el triunfo el año pasado en la final de agrupaciones con mujeres. Fue el caso de las componentes de los coros El mayor espectáculo del mundo, La reina de la noche, Los irracionales (con Milián Oneto) y No te vayas todavía. Se da la circunstancia de Alba González, la bombista de la chirigota No te vayas todavía, salía en la comparsa de María Núñez y Cristina Calle.

La falta de autoras es síntoma de que todavía hay pasos que dar para la igualdad plena. Lo denuncia este año el colectivo Carnaval feminista, que está usando sus redes sociales para denunciar las letras machistas del concurso. Y están recopilando muchas. Sobre la reducida presencia de mujeres en las autorías de las agrupaciones, esta plataforma rechaza que se responsabilice a las mujeres de no querer tener este papel activo en la fiesta.

"La responsabilidad, en la que se focaliza esta cuestión, no es forzar la participación de las mujeres en un entorno donde no apetece o no llama. Para que estemos en más ámbitos, algunos tienen que saber compartir espacios, conciliar y respetar", explica Carnaval Feminista a la SER desde su página de Facebook.

Lo que no ocurre en el Falla, sí pasa en el carnaval callejero desde hace años. Como autoras de letras y músicas, como componentes, como directoras. Allí, sin limitaciones ni competiciones, campa a sus anchas la fiesta hecha por mujeres.