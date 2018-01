"No sabemos cuánto tiempo van a tardar los vecinos en volver"

Los vecinos del bloque de viviendas de Gicaman ubicado en la calle Laguna de la Colmada, desalojado de urgencia la madrugada del pasado jueves por peligro de derrumbe, tienen que volver a abandonar sus casas. Algunos de ellos no habían podido volver todavía. Otros sí, lo hicieron el domingo, pero la Consejería de Fomento les ha comunicado ahora que van a realizar “un estudio integral en condiciones de todo el edificio” y que, “para realizarlo de una forma más segura y tranquila es mejor que el bloque esté vacío”.

“El planteamiento inicial era compatibilizar las obras con la gente en sus viviendas”, ha afirmado la consejera de Vivienda, Agustina García Élez, “pero hemos visto que esto supone una grave dificultad para los vecinos. Los técnicos nos han dicho que hay que hacer, entre otras cosas, una prueba de carga, y que es mejor hacerlo con las viviendas vacías”.

Los vecinos tienen hasta las 6 de la tarde del viernes para dejar las viviendas. Podrán volver en los próximos días a recoger algunas cosas pero, de momento, no se sabe cuánto tiempo van a tener que estar fuera de sus casas. La consejera no ha podido precisarlo , pero todo parece indicar que será una obra larga. “No puedo decir una fecha, lo único que sabemos es que será más larga de lo que pensábamos. Al principio estábamos hablando de 3 meses y por supuesto nos vamos a ir a más porque solo el hacer las pruebas nos va a llevar mucho más tiempo de lo que pensábamos, pero no sabemos si 6, 8 ó 10”.

El lunes habrá una reunión para abordar el realojo de las familias. De momento se les ofrece la posibilidad de quedarse en un hotel durante 15 días. Después tendrán que elegir entre irse a una vivienda que les ofrezca la Junta dentro de su propia bolsa o alquilar una vivienda por su cuenta con ayuda económica de la administración regional.

“Esto iba a más”

En SER Guadalajara hemos escuchado a Pilar, una de las vecinas que tienen que abandonar su vivienda. Explica que prefiere esta solución porque no estaba tranquila. “Nosotros volvimos el lunes , pero el otro día tuvieron que venir otra vez los bomberos. Es un trastorno, está claro, porque hay que hacer una mudanza íntegra, pero yo lo prefiero. Da miedo, las grietas que tenía siguen estando , pero esto iba a más”.