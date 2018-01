El Ayuntamiento recalca que la empresa concesionaria del Mercado Medieval cumple con las normativas

El próximo fin de semana vuelve a Córdoba el tradicional Mercado Medieval. Una cita clásica en el último fin de semana de enero que volverá a transformar el entorno del Puente Romano y la Calahorra para acoger a miles de visitantes que acudirán para disfrutar de la venta de productos artesanos, dulces, embutidos, especias o miel así como degustar las decenas de propuestas gastronómicas que se ubicarán en el mercado.

Además de todo ello, los visitantes podrán disfrutar de diversos espectáculos de música, teatro, magia, cetrería o fakirismo. "Va muchísima gente y lo bueno es que se genera un flujo de personas en todo el entorno de la Calahorra que hace que todos los restaurantes estén llenos. Si el tiempo respeta, Córdoba se echa a la calle para disfrutar de una cita tan particular como es el mercado medieval", afirmó la concejala de Promoción de la Ciudad, Carmen González, quien dejó claro que no tiene que haber ningún tipo de temor a las condiciones higiénicas de los productos alimentarios que se ofrecen en el mercado.

Tras las quejas de Facua al Ayuntamiento con respecto a la empresa concesionaria, que abona 50.000 euros de canon; y las denuncias que esta organización presentó el año pasado por los puestos de alimentos no envasados instalados en el recinto que no contaron con mostradores o vitrinas con una protección que cubriera productos tales como panes, dulces, chocolates o productos de charcutería; González ha asegurado que "la empresa concesionaria se dedica a esto y sabe perfectamente cuáles son las normas que hay que cumplir. Nosotros recogemos una declaración responsable de cada una de las personas que montan sus puestos donde cada uno se compromete al cumplimiento de las normativas. Las acusaciones que hace Facua hablan de mercado ambulante y habría que destacar que no es así, no es un mercado de venta ambulante sino una feria con lo que las normativas que tienen son bastante distintas. La empresa que organiza se responsabiliza de que los puestos que que hay cumplan con la ley", concluyó.