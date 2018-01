Ni ‘carpet’ es ‘carpeta’ ni ‘gâteau’ es ‘gato’

Aunque ya dedicamos hace tiempo un pequeño Espacio de Lengua a los ‘falsos amigos’, hemos querido recuperar este concepto para poner sobre el mantel algunos ejemplos más. En este caso nuestro profesor de Lengua, Alfredo Tarazaga, se centra en palabras del inglés y del francés.

En el primer caso tenemos términos como ‘carpet’, que aunque es casi exactamente igual que ‘carpeta’, en realidad significa ‘alfombra’. O ‘bigot’, que no tiene nada que ver con ‘bigote’, porque significa ‘fanático’. También tenemos ‘car’, que no es ‘caro’ sino ‘coche’, o ‘champion’, que no es ‘champiñón’ sino ‘campeón’, aunque estos dos últimos ejemplos están más asumidos culturalmente por los hispanoparlantes, aunque no dominemos la lengua de Shakespeare.

En francés también hay curiosidades:‘gâteau’ no es ‘gato’, sino ‘pastel’, mientras que ‘dos’ no es ‘dos’, sino ‘espalda’, y ‘folie’ no es ‘folio’ sino ‘locura’.