Los alcaldes de Aldeaquemada y Castellar también se van del PP

La decisión de Miguel Moreno, líder de Jaén Adelante, la corriente crítica del Partido Popular en Jaén, de irse de la formación estaba claro que iba a generar movimientos dentro del PP y así ha sido. Mientras militantes, concejales y alcaldes de alrededor de una veintena de municipios se piensan lo que hacer con algo más de tiempo, hay otros que lo tienen muy claro. Es el caso de los alcaldes de Aldeaquemada, Manuel Fernández, y el de Castellar, Gabriel González. El primero de ellos, ha asegurado a Radio Jaén Cadena Ser que se irá también del Partido Popular y hará lo mismo que Miguel Moreno. "O bien hoy, o bien mañana, presentaré un escrito en el Ayuntamiento de Aldeaquemada para irme al grupo de los no adscritos", ha señalado Fernández, que además ha añadido: "de Aldeaquemada desaparece el partido, los concejales nos vamos todos y en el partido se van a quedar cuatro gatos".

El alcalde del municipio enclavado en Sierra Morena añade que la decisión es consensuada y que esta tarde volverán a reunirse. "No creo que haya problema con nadie, aunque si algún compañero lo tiene no pasa nada si se queda, nosotros nos vamos", ha aclarado Fernández. "Estoy con Miguel a muerte porque es una persona que ha ido sin interés personal siempre y lo único que ha hecho es trabajar por el partido durante 32 años y lo que están haciendo con él no es justo, yo sigo en su línea" añade.

Castellar

La segunda baja anunciada es la de Gabriel González, alcalde de Castellar. González ha asegurado que se marchará del PP "cuanto antes". El regidor ha asegurado que hablará con sus concejales para ver si ellos también abandonan la formación conservadora pero ha asegurado que el ya tiene la decisión tomada. El apoyo del primer edil castellariego a Miguel Moreno provocó la división del grupo del PP en el Ayuntamiento de Castellar, el grupo gobernante, y la destitución del número 2, Juan Antonio González, hasta hace unos meses mano derecha de Gabriel González al frente del consistorio.

Por su parte, otros alcaldes populares afines a Moreno, como el de Arquillos (Miguel Ángel Manrique), Montizón (Valentín Merenciano) y Torres (Diego Montesinos) han señalado que tienen que pensar su marcha del partido con el resto de concejales de sus municipios. Por su parte, el regidor de Santa Elena, Juan Caminero, celebrará una asamblea con los afiliados del partido este domingo en la que se votará si se van de la formación política.