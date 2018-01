La petición de intervención se aprueba, pero quedará sin efecto

La petición de intervenir el Concello pedida por Democracia Ourensana a través de un pleno extraordinario ha salido adelante, pero no tendrá efecto práctico. La formación liderada por Gonzalo Pérez Jácome pedía la intervención del concello por parte de la Xunta y el Estado. Jácome ha esgrimido tres motivos fundamentales para dicha intervención: tener seis de las ocho concesiones principales caducadas, incumplir numerosas obligaciones y sobre todo una manifiesta incapacidad de gestión.

La gestión del alcalde y de su gobierno la ha defendido la concejala de Facenda, Ana Morenza, quien se ha limitado a explicar que no se cumple ninguna de las causas legales por las que un concello puede ser intervenido.

Finalmente el pleno aprobaba con 13 votos a favor (PSOE y DO), 10 votos en contra (PP) y dos abstenciones (OUeC) el dictamen para pedir la "urgente colaboración" de Xunta y Estado para gestionar el Concello "ante la incapacidad manifiesta de gestión del alcalde". Algo que no tendrá efecto práctico alguno ya que las mociones no son de obligado cumplimiento.

Noticias relacionadas DO y PSOE piden que se intervenga el concello