Desbloqueadas las negociaciones en la planta de Figueruelas

Empresa y sindicatos la planta de Opel en Figueruelas retomarán mañana, viernes, las negociaciones del convenio colectivo. Sobre la mesa, debatir los 5 puntos que plantean los sindicatos, entre los que se encuentra saber el plan industrial para esta planta, y una fecha límite: el próximo lunes, 29 de enero, San Valero, para llegar a un acuerdo. Pero también una duda sobrevuela: ¿PSA cambiará de opinión e invertirá en el nuevo Corsa en Aragón?

LOS CINCO PUNTOS DE LOS SINDICATOS Esther Orera En estas conversaciones que se retoman a partir de este viernes en la planta de Figueruelas, se tratarán los cinco puntos que exigen los sindicatos: los contratos para los nacidos en 1957, contratación o vuelta para los 170 trabajadores que se han ido o se van a ir al paro, el plan de rejuvenecimiento para 1.577 empleados, la inclusión de los niveles 6 y 7 (mandos intermedios) en el convenio y el Plan Industrial.

Este acercamiento de posturas es el resultado de la mediación que ha ejercido 'in extremis' el Gobierno de Aragón, tras el anuncio de PSA, actual propietaria de Opel, de paralizar las inversiones del nuevo Corsa y unificar las 2 líneas de producción. Era la respuesta a la suspensión de los sindicatos, 2 días antes, de las negociaciones del convenio colectivo. Han sido finalmente tres las reuniones que se han mantenido en la sede del Gobierno de Aragón con el presidente Javier Lambán y la consejera de Economía, Marta Gastón.

A la reunión con Opel acudía Remi Girandon, vicepresidente de Opel / Vauxhall, el director de Opel España, Antonio Cobo, y el director de recursos humanos, Carlos Iglesias, a los que Lambán pidió que se sentaran a hablar con los sindicatos. Después, fue el turno con los sindicatos (UGT, Comisiones Obreras, CGT, OSTA y ACUMAGNE), y, en un tercer encuentro, ambas partes.

Sara Martín, presidenta del Comité, agradecía el "intento de desbloqueo del Gobierno de Aragón" y decía que "el comité ha decidido por unanimidad restablecer la mesa de negociación y la dirección ha puesto el límite del acuerdo el próximo 29 de enero". El comité tiene "toda la voluntad del mundo de llegar a un acuerdo".

Eso sí, Antonio Cobo, el director de Opel España, lanzaba una advertencia: "Necesitamos un acuerdo de competitividad para poder invertir en esta y en cualquier planta de las que hay en Europa". Si no se llega a ese acuerdo, "no es posible sacar a Opel de la situación en la que está y de cumplir el objetivo de que Opel vuelva a la rentabilidad". Si no hay acuerdo de competitividad, "no hay inversiones ni en Zaragoza ni en ninguna otra planta de Opel".

Sin, en el caso de que se lograse el acuerdo, ¿PSA retiraría la decisión de paralizar las inversiones en la planta zaragozana? "No lo puedo responder porque no lo sé; vamos a seguir y, por eso, la necesidad de que sea todo rápido" porque "los procesos de decisiones están fuera de nuestro control".

La consejera de Economía, Marta Gastón, ve que hay voluntad por ambas partes ahora para retomar las negociaciones y confía en que lleguen a buen puerto cuanto antes. "Lo que queda patente es que esta situación [la decisión de PSA de retirar las inversiones en Figueruelas] está directamente asociada al no acuerdo" pero "hay todavía plazo, hay voluntad de negociar y es donde está la clave para que sea reversible".

Fue el final de una jornada que comenzaba con una protesta de los trabajadores en la factoría. En vilo, solo en Figueruelas, 2.000 puestos de trabajo si el Corsa no empieza a fabricarse en 2019 y el efecto contagio en la producción y en el empleo de las auxiliares: 200 empresas que emplean a 25.000 trabajadores y que podrían alcanzar pérdidas del 20% de su producción.