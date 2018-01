PSA suspende las inversiones para traer el nuevo Corsa a Figueruelas

Los nuevos propietarios de Opel, PSA, han comunicado al comité de empresa de la fábrica de Figueruelas, en una reunión urgente, que suspende las inversiones previstas para fabricar el nuevo Corsa en la planta aragonesa por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo. El motivo -asegura la dirección- es que con estas condiciones no está asegurada la rentabilidad futura del proyecto. Desde el comité de empresa rechazan esta decisión por las graves consecuencias que tendría para la plantilla y la industria de la comunidad autónoma.

Aumenta así la tensión en Figueruelas. Los trabajadores habían suspendido las negociaciones, que no roto, porque la empresa no quería hablar en sus propuestas, que incluía, especialmente, que PSA presentara un plan industrial para las 2 líneas y los 3 turnos. Ante la negativa, el comité propuso a la plantilla ayer no hacer horas extras. Y hoy llega este movimiento de la empresa. Sara Martín, presidenta del Comité, remarca que "es una decisión unilateral que han tomado respecto a la negociación en nuestra planta".

La inversión más importante que está a la espera es el nuevo Corsa, que mantiene en vilo a las auxiliares del automóvil, prevista su fabricación a finales de 2019 y que tendrían que iniciar ya las inversiones para adaptar sus plantas a la nueva producción. Y, de ahí, el efecto contagio, y el dicho: cuando Opel se resfría, Aragón estornuda. De hecho, buena parte del tejido industrial en la comunidad autónoma depende de la planta automovilística y, por tanto, esta decisión "podría afectar no solo a nuestra planta sino también a todo Aragón", remarca Martín.

El comité ha convocado una concentración, mañana, jueves, a las puertas de la planta, para rechazar la decisión de PSA. Será a las 9:35 horas, en el descanso del bocadillo de los turnos de mañana y central.