Primer oro de Gonzalo Pérez de Vargas con la selección española

El portero Campeón de Europa de balonmano, el toledano Gonzalo Pérez de Vargas, ha pasado este lunes por el programa SER Deportivos Toledo. Desde el Aeropuerto de Zagreb y tras una noche de celebración el joven portero castellano-manchego se mostraba afortunado por la consecución de un título más.

"He tenido mucha suerte, desde que formo parte de la selección solo he faltado una vez a semifinales, he conseguido 3 medallas una de cada color; y con mi club también tengo suerte de poder luchar por los títulos... que dure" decía el canterano de Amibal, club que como todos los de Toledo ha felicitado a los campeones de Europa a través de redes sociales.

Palmarés de veterano

El portero del FC Barcelona tiene 27 años pero ya acumula un palmarés que empieza a ser bastante respetable. Con la selección ya tiene los 3 metales en campeonatos de Europa (2014, 2016 y el oro de este 2018). En el Mundial de 2013 formó parte de la selección que fue medalla de oro aunque fue como tercer portero sin tener oportunidad de debutar.

Y la nómina con su club es más larga todavía. El arquero toledano contabiliza ya 2 Champions, 4 Ligas, 4 Copas del Rey, 5 Copas Asobal, 5 Supercopas y 2 Mundiales de Clubes.

Escucha su intervención a partir del minuto 21 de SER Deportivos Toledo.