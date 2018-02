Expulsados cuatro menores de un colegio por la supuesta violación a un compañero

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, ha confirmado a los medios de comunicación en Sevilla que cuatro menores, de entre 12 y 14 años, han sido expulsados, como medida cautelar, del centro educativo en el que estudiaban en la Sierra de Cazorla por una supuesta violación a un compañero de nueve años en el propio centro, tal y como ha adelantado Radio Úbeda Cadena Ser.

La consejera ha pedido ser "muy cautelosos" con el asunto y ha incidido en la protección del menor, como algunas de las primeras medidas que la Junta ha llevado a cabo tras un hecho del que tuvieron conocimiento desde el mediodía de este miércoles y en el que ya trabajan Guardia Civil y la Inspección Educativa.

Gaya ha señalado que oficialmente no tienen más información, salvo que el testimonio de la familia del menor presuntamente atacado confirma que la agresión fue dentro del colegio. "No tenemos ningún tipo de documentación que nos diga qué ha ocurrido ni hasta dónde han llegado estas supuestas agresiones sexuales", ha dicho la consejera de Educación. Además, Gaya también ha confirmado sobre un hecho que considera "gravísimo" que la víctima no ha acudido al centro y que se encuentra en su domicilio.