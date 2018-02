El helicóptero lleva provisiones y medicamentos a Tresviso

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria ha abastecido de diversas provisiones y alimentos al pueblo de Tresviso, ubicado en los Picos de Europa, a unos 700 metros de altitud, que permanece incomunicado desde el lunes por el temporal de nieve que azota la región.

Técnicos de la Dirección General de Protección Civil mantienen contacto con el Ayuntamiento de Tresviso debido al temporal, que imposibilita llegar a la localidad por carretera desde el 5 de febrero y hoy se han transportado por aire alimentos y medicamentos para los habitantes, así como unos 1.500 kilos de comida para el ganado; provisiones que han sido demandadas por el propio Ayuntamiento. En total se han realizado cuatro viajes y sendas descargas mediante operaciones de grúa.

La nieve sigue condicionando la circulación en la Autovía A 67 y hay 5 puertos cerrados en la red secundaria y otros tantos puntos con cadenas. Hoy un total de 927 alumnos no han ido hoy a clase, sobre todo porque el transporte escolar no ha podido pasar por las carreteras de acceso a los centros. Son colegios e institutos del centro y sur de Cantabria, donde hoy, sobre todo lo que se nota es el frío. A pesar de que hoy jueves no hay activa ninguna alerta meteorológica, las temperaturas apenas suben de los ceros grados en puntos de Campoo y Liébana. Mañana la AEMET lanza un nuevo aviso amarillo por nieve y termómetros bajos que se mantendrá hasta el sábado.

Una situación complicada, sobre todo para las personas sin hogar. En Santander, los voluntarios del programa Ola de Frío del Ayuntamiento han redoblado los esfuerzos para atender a los sin techo.

Voluntarios que han realizado más de 1.500 atenciones desde que, el pasado mes de octubre, comenzó el programa Ola de Frío y que estos días han acompañado a una decena de personas que pasan la noche en la calle.

Lo primero es intentar convencerles para que acudan al Centro de Acogida Princesa Letizia, pero si se niegan les proporcionan mantas, alimentos y compañía.