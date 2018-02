Golpe de mano de Zaragoza en Común

Zaragoza en Común ha roto la baraja: el gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza se ha constituido hoy, viernes, en Junta General en todas las sociedades públicas. Esto supone que, a partir de ahora, Zaragoza en Común ya no tiene que pactar nada con nadie en estas sociedades que gestionan 70 millones de euros cada año. Son las de Vivienda, Cultura, Deporte y Ecociudad.

El portavoz de Zaragoza en Común asegura que la decisión supone aplicar la Ley de Capitalidad recién aprobada en las Cortes, pero no lo oculta: el objetivo es apoyar en solitario proyectos en los que no han logrado consensos. Pablo Muñoz ha explicado que "a PP y a PSOE hemos tenido que cesar a varios de sus consejeros, a Ciudadanos y a CHA se les han mantenido todos los consejeros y les hemos dejado a PP y a PSOE uno, que es la representación que marca el reglamento y la pluralidad política". Muñoz ha añadido que "es un órgano de gobierno, va a estar toda la oposición, con una representación que es la que le toca, como ocurre con todas las demás ciudades pero tenemos unas mayorías suficientes para que no haya una actitud de bloqueo". Entre las consecuencias inmediatas, "recobramos la normalidad en Ecociudad y desde esta mañana, su presidente es el alcalde, Pedro Santisteve". Sin dejar esta sociedad, ya se han tomado otras decisiones, como que el gerente y el letrado asesor "no gozan de nuestra confianza y serán relevados en el cargo".

Y si ayer mismo el PSOE votó "No" al proyecto del gobierno para rehabilitar el edificio de Pontoneros, hoy Pablo Muñoz decía que "la anomalía se produce cuando esa labor de competencia de gobierno queda en manos de una sociedad no tiene una representación parecida al gobierno". Es decir que, con estos cambios, "Pontoneros puede salir aprobado". Muñoz ha insistido en que el gobierno no va a renunciar a ninguna de sus competencias. Por cierto, a partir de ahora, Teresa Artigas asume Parques y Jardines, que hasta ahora gestionaba Alberto Cubero.

La oposición, unida contra Zaragoza en Común

Desde la izquierda...

Golpe de estado, golpe a la democracia, discípulos de Nicolás Maduro y de Kim Jong-Un... Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza (PP, PSOE, CHA y Ciudadanos) han salido en tromba para protestar por la decisión del gobierno. Los más duros, sin duda, han sido los socialistas. El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, no se ha andado por las ramas y ha dicho que "es un golpe de estado anunciado".

Para Pérez Anadón, las consecuencias son claras: "Podemos decir a los ciudadanos que se van a adjudicar las obras sin control, que las subvenciones en Cultura, sin ningún tipo de control, serán para los amiguetes del señor consejero y lo aprovecharán más pronto que tarde para colocar a todos y cada uno de sus peones en estas sociedades y en sus diferentes niveles". La actitud de Zaragoza en Común le recuerda, ha dicho, a Venezuela: "Cuando Maduro no gana las elecciones hace otra cámara de representantes y cuando 'el' Maduro de Zaragoza, Pedro Santisteve, no es capaz de aceptar las reglas democráticas se busca un artificio legal, que ya veremos qué tiene de legal, para actuar exactamente igual".

El PSOE ha anunciado que solicitará la convocatoria de un pleno extraordinario y que se pondrá en contacto con todos los demás grupos políticos para estudiar posibles respuestas a esta decisión del gobierno.

Mientras, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha denunciado la "involución democrática" que supone esta decisión del equipo de gobierno de Zaragoza en Común. "Espero que no sea el pistoletazo de salida para una campaña electoral de 18 meses gobernando a golpe de decreto" y ha valorado que "esta decisión no respeta la pluralidad del pleno". Asensio pide a Santisteve que "recapacite" y permita que la oposición ejerza sus funciones de control al gobierno.

... Y desde la derecha

Desde los partidos de centro derecha, las críticas a Zaragoza en Común han sido muy similares. Y, ante la gravedad de la situación, nadie quiere adelantar acontecimientos. La lectura es prácticamente la misma que la del PSOE. Sara Fernández, de Ciudadanos, rechaza "de pleno el golpe de estado que Zaragoza en Común ha perpetrado hoy con esta decisión". Según Fernández, con esta decisión, el alcalde "demuestra ser el mejor discípulo de dictadores, como Nicolás Maduro" y, con esta decisión "ha intentado conseguir lo que no ha sido capaz de conseguir ni en las urnas ni con consenso ni con diálogo, es decir, una mayoría".

Para Jorge Azcón, del Partido Popular, se han "roto las reglas de juego democrático y abusar de su poder y que le confirieron los zaragozanos para intentar sacar adelante sus propios objetivos". Azcón ha afirmado que "si alguna vez existió un espíritu de cambio en ZEC, de democracia y de transparencia, los concejales de ZEC y el alcalde lo han matado hoy". Azcón ha dicho literalmente que quiere reposar el asunto para dar una respuesta adecuada.