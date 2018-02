La oposición aumenta la presión

"No ha servido para nada". Así ha definido la oposición la junta de portavoces que han mantenido con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que ha ratificado la decisión de Zaragoza en Común de asumir todas las sociedades municipales. La oposición al completo ha pedido hoy que diera marcha atrás y ahora anuncian que tampoco participarán en las reuniones de esta semana de Zaragoza Ciudad de Conocimiento y el Patronato de Turismo y no se podrían celebrar por falta de quorum.

"Hablar contra un muro" o "ratificación de la cacicada". Son algunas de las valoraciones de la oposición tras la junta de portavoces en el Ayuntamiento. Le pedían a Santisteve que rectificara y no lo ha hecho. ¿La respuesta de la oposición? Extender la presión a otras entidades municipales. "No vamos a asistir ni al consejo de la Fundación Zaragoza Ciudad de Conocimiento ni al del Patronato de Turismo", ha declarado Sara Fernández, portavoz de Ciudadanos. Mientras, Chunta, como ha explicado su portavoz, Carmelo Asensio, ya han presentado sus renuncias a los consejos de las sociedades, "al igual que en los patronatos y organismos autónomos".

También esta decisión la han mostrado desde el PP y el PSOE, y Pablo Muñoz ha tachado de "irresponsable" que no asistan a estas reuniones. "La obligación de los concejales es acudir a los patronatos y a las sociedades", ha asegurado Muñoz, quien ha añadido que "cuando se tiene minoría en los órganos hay que ir a expresar tu voluntad" y que lo que no vale es decir "ahora no tengo una posición mayoritaria y entonces no participo".

Además, todos los grupos de la oposición exigen la celebración de un pleno extraordinario para analizar la situación y reconducirla a su estado anterior. "Es evidente que esta cacicada tiene que tener un debate político en el pleno de Zaragoza y tenemos que decidir cuándo y cómo va a ser", ha dicho Jorge Azcón, portavoz del PP. Por su parte, desde el PSOE, Carlos Pérez Anadón ha añadido que se debe analizar la situación y "tomar todas aquellas medidas que puedan recomponer la situación anterior al máximo posible".