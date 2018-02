El punto, ¿antes o después del paréntesis?

Hoy los signos de puntuación vuelven a ser protagonistas junto a nuestro profesor de Lengua, Alfredo Tarazaga, que nos explica cuestiones relacionadas con los puntos suspensivos, los paréntesis, las comas o los corchetes. Son dudas que nos pueden asaltar en un momento dado, como si se puede poner coma antes de puntos suspensivos. Es decir, escribir ‘quiero fresas, plátanos, naranjas, melocotones,…’. La respuesta es que no, porque la coma sirve para separar dos elementos de una enumeración y los puntos suspensivos no son un elemento de la enumeración.

Otro ejemplo de duda: ¿los corchetes y los paréntesis son lo mismo? No exactamente, porque los paréntesis son más generales y los corchetes más particulares, éstos van dentro de aquéllos, como en ‘La revolución (de 1968 [aunque no fuera tan exitosa como al anterior]) fue el motivo definitivo de su marcha’.

Por último hablamos de si un punto debe ponerse antes o después de paréntesis. Es decir, si debemos poner ‘La historia se volvía a repetir (si bien ellos no lo sabían.)’ o ‘La historia se volvía a repetir (si bien ellos no lo sabían).’, dos combinaciones que no son iguales. Lo cierto es que el punto cierra la oración general, no la incluida en los paréntesis, por lo que debe ir fuera de los paréntesis, como se refleja en el segundo ejemplo.