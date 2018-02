Àngels Barceló: "En tiempo de redes sociales, debemos informarnos por periodistas profesionales"

Un día de la radio más, como cada año, en Hoy por Hoy Albacete hemos hablado con una voz reconocible de la antena, muy vinculada a este medio, y que ha sido premiada por su trayectoria recientemente con el Ondas.

Àngels Barceló no se olvida de la importancia de la radio local. "Una de las cosas que me sorprendió gratamente al llegar a la Cadena SER era la red de emisoras". Como en Murcia, "donde la emisora está en la Calle Radio Murcia. Así te puedes hacer una idea de la importancia que tenía la SER local en las ciudades donde está implantada". Sin embargo, los tiempos han cambiado, y "el problema viene cuando quien tiene que elegir la estrategia de una empresa no es tan consciente del peso histórico que tiene la información local en el día a día de la gente".

Las reivindicaciones tampoco faltan en un día como hoy, por lo que pide "que se informen sobre todo por periodistas, a través de medios solventes". En un momento donde las redes sociales han proliferado tanto, "están muy bien para la última hora y las alertas, pero si quieres entender lo que pasa, hay que recurrir a los profesionales, como en cualquier profesión".

Para mejorar, y que nuestra profesión deje de estar entre las peor valoradas, "tenemos que ofrecerles y convencerles de que les ofrecemos el rigor, el contraste, la curiosidad y la pregunta".

También hablamos de todo lo que ha dado de sí 2017, un año doloroso "por la implicación personal" de los acontecimientos en torno a Cataluña, "y lo peor es lo que nos queda por pasar".

Después de toda una vida dedicada al Periodismo, se sigue celebrando la radio, porque "el día que los oyentes nos abandonen, nosotros desapareceremos".