"Si cumple con la normativa, no entiendo dónde puede estar el problema"

Las dos granjas proyectadas en Belinchón favorecerán la creación de trabajo y ayudará a evitar la pérdida de población. Es lo que ha destacado el alcalde preguntado por los efectos de esta industria en el municipio una vez iniciados los trámites para la instalación de dos granjas, una para la cría de cerdo y otra el cebo.

En una entrevista en este emisora, Jesús López, ha explicado que ambos proyectos están sometidos a información pública en estos momentos y el Ayuntamiento ya han puesto en marcha la maquinaria para que la promotora, Sociedad Granjas de Belinchón, pueda contar con las autorizaciones necesarias desde el punto de vista legal para iniciar la actividad.

¿Dónde estarían las granjas?

Por un lado está prevista la construcción de alojamientos de granja con capacidad para 2.685 cerdas y lechones de hasta 20 kilos. Por otro, una explotación de cebo de porcino con 6.180 plazas. Ambas granjas estarían situadas a una distancia de entre cuatro y cinco kilómetros de los cascos urbanos de Belinchón, Tarancón y Zarza de Tajo.

¿Voces en contra?

En Belinchón no ha surgido ningún movimiento vecinal en contra de la instalación de estas granjas. No obstante, con respecto las denuncias que han manifestado colectivos como Pueblos Vivos Cuenca y Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha, el alcalde del municipio belinchonero ha llamado a no demonizar a la industria ganadera, que está facilitando la creación de negocios en zonas rurales. López se mostraba defensor de estos proyectos siempre que cumplan con la normativa.

Escucha la entrevista emitida en Hoy por Hoy Tarancón: