Antonio de la Rosa: “Sería un alivio que las obras de la Normal hayan terminado”

Después de años acumulando retrasos, promesas y no pocas decepciones, los vecinos del Sector Sur reconocen que sería un "alivio" que concluyan las obras de la Normal de Magisterio, el edificio que está llamado a transformar la realidad cultural y social de esta zona de la ciudad como futuro Centro de Producción e Iniciativas.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García adelantó este jueves a Radio Córdoba que la empresa constructora, Vías y Construcciones, ha asegurado al Ayuntamiento que ya ha subsanado las deficiencias detectadas en el inmueble y que, de ser así, la recepción de la obra podría firmarse en "cuestión de días".

Empresa y Ayuntamiento llevan más de un año en un continuo tira y afloja sobre quién debe asumir el gasto que ha generado subsanar los problemas de seguridad detectados en el edificio. Urbanismo llegó a solicitar un informe de una empresa externa que confirmó que la obra no cumplía los requisitos para que el Ayuntamiento la acepte. Faltaban puertas cortafuegos y los cierres de las ventanas no se ajustaban a la norma, entre otras deficiencias. Esta nueva desavenencia ha provocado que el Ayuntamiento no pudiera abrir el edificio en abril del año pasado, tal y como había anunciado. Desde entonces, la Normal ha estado esperando, terminada al 99%, pero vacía.

El presidente del Consejo de Distrito Sur, Antonio de la Rosa, confía en que la inspección del edificio que realizarán la próxima semana los técnicos municipales sea positiva y el Ayuntamiento recepcione la obra cuanto antes.

De la Rosa se muestra convencido de que una vez recepcionada la obra, el Ayuntamiento podría abrir el breve el edificio para lo que fue diseñado, como Centro de Producción e Iniciativas del Sector Sur. Aunque recuerda el presidente del consejo de distrito que los vecinos todavía no conocen el plan de usos diseñado por el Ayuntamiento