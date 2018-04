Martínez presenta su renuncia al grupo provincial socialista en la Diputación de Lugo

El alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, ha presentado este martes un escrito en la Diputación de Lugo donde requiere la “baja automática” del grupo provincial socialista.

Martínez ya fue cesado como vicepresidente provincial luego de votar con el Partido Popular, en otro pleno, para devolver a la sociedad del suelo (SUPLUSA) que él mismo preside la “encomienda” de gestión para la apertura de residencias para mayores que programa la Diputación.

En el pleno de este martes, donde pidió intervenir para aclarar su situación, y tras el primer punto del orden del día salía del salón de sesiones para pedir su “baja” del grupo socialista, que gobierna en minoría. Martínez ha afeado que eso era “algo que tenían que pedir ellos (por el grupo socialista)”, desvinculándolo de la expulsión que cursa el partido socialista desde Ferraz.

Además ha incidido que ya en 2015, cuando favoreció la investidura de la popular Elena Candia, el grupo “firma una petición y se me expulsó del grupo pasando al grupo de no adscritos”. “Es lo que tenían que haber hecho hoy, salvo por ésta perdida de confianza astuta con la que pretendían que Manolo Martínez no hablara en los plenos, aparte de conculcarle sus derechos. Ya nos estamos acostumbrando al déficit democrático del presidente de la Diputación (el socialista Darío Campos), ha censurado.

Por cuanto al PSOE, ha vuelto a incidir en que tiene “una notificación” en el correo electrónico “de la secretaria de organización” del PSOE de Lugo, presuponiendo que ese mismo escrito es el que tiene en la oficina de correos de su concello, donde se le notificaría la expulsión, y que no ha recogido. “De Madrid no recibí nada. Yo tengo la cosa clara y me imagino que ellos también, a partir de aquí cada uno emprende un camino que el futuro dirá a donde nos lleva a unos y a otros”, sentenció.

Otras cuestiones del pleno

Fue en este primer punto del orden del día, cuando abandonaba el salón para volverse a reincorporar, donde la unanimidad del pleno acordaba el “uso gratuito” del Pazo Provincial de los Deportes que presentó el Club Baloncesto Breogán, tras conseguir el ascenso a la ACB.

En tanto, en la entrada al Pazo de San Marcos, se volvían a concentrar una docena de personas, de los más de sesenta que fueron seleccionados para trabajar en las residencias provinciales en 2015.

Dentro del salón de plenos, varias decenas de funcionarios mostraban también pasquines que rezaban Acordo laboral, aprobación xa, suscrito por UGT, CC.OO.. la CIG y CSIF. Así trasladaban su malestar tras tumbar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se había negociado, y que rechazaban los populares más Manuel Martínez en un pleno anterior tampoco exento de polémica.

Ahora los socialistas siguen gobernando en minoría, con diez diputados, frente a doce del PP (el grupo mayoritario), dos el BNG y el que se vuelve a convertir en diputado no adscrito Manuel Martínez.