Una vida “totalmente miserable” entre cerdos

Una vida “totalmente miserable”, así describe la situación de tres trabajadores ilegales de nacionalidad colombiana, el abogado del que formuló la denuncia, ante la brigada de extranjería de la policía nacional de Lugo.

Ángel Velle lleva la representación de Jhon Henry, que al igual que los otros dos hombres se encuentran en una situación irregular, “pero acogidos a una situación legal de protección de posible víctimas de trata de seres humanos”. Ahora disponen de tres meses para regularizarse en España.

La policía nacional liberó a estas tres personas, en una granja porcina de Sarria, en el límite con el concello de Samos, acusando a la empresaria, de unos cincuenta años, de los posibles delitos de explotación laboral y trata de seres humanos.

“La vida ahí era miserable. No tenían agua corriente, el agua venía del río. No tenían agua potable, vivían entre ratas, con desperdicios y dormían en un catre que era una espuma con hierros, en la cocina. Trabajando entre once y doce horas diarias, con un solo día de descanso”, relata el abogado lucense.

Además, añade, soportaban “continuos insultos”, y su cliente sufrió la mordedura de “un cerdo en una nalga y no lo llevaron al hospital. No lo llevaron a que recibiera atención médica. No le daban medicamentos, esto sobre febrero o marzo, en que tuvieron problemas de salud y solo tomaban medicamentos que traían de Colombia”, clama.

La empresaria, que dispone de varias explotaciones porcinas además de Sarria en el concello de Carballedo, se puso en contacto telefónico con Jonh Henry. “El había estado hace años aquí en España, conoció gente y conservaban su número de teléfono”, puntualiza el letrado.

Los presuntos engaños de la empresaria

La mujer “se ve que tuvo conocimiento de que él (Jonh Henry) quería regresar a España para trabajar y regularizar su situación y entonces, a través de engaños se puso en contacto con él proponiéndole un sueldo de mil euros”. Además le dijo “que iba a tener muy buenas condiciones, un buen trabajo, con posibilidades de mejorar económicamente y que le iba a conseguir el permiso de residencia, lo que era imposible porque incumplía los requisitos”, resume Velle.

Su cliente la creyó “y se vino para acá”. Ya una vez en Sarria les pagaba 600 euros, no los mil comprometidos. También les abonó el billete de avión “y una estancia en un hotel en Santiago, y de sus sueldos les descontaba el billete de avión, sobre cuatrocientos euros al mes y el último mes pretendía no pagar nada”.

Fue este hombre de nacionalidad colombiana, de 44 años, el que se puso en contacto con el abogado que le recomendó denunciar ante la brigada de extranjería de la comisaría de Lugo. El pasado 19 de marzo es cuando se denunciaron los hechos, en una investigación que lleva el juzgado de Sarria.

Ángel Velle ha acreditado que Henry “está fastidiado, porque no pensaba que iba a estar en un situación tan complicada”. “Ahora está un poco animado porque ha salido esto y se ve con el apoyo de las herramientas que tiene el estado de derecho”, suscribe.

En cuanto a la propietaria de la explotación porcina, se encuentra en “libertad con cargos”, avanzando el letrado que se personarán “en el procedimiento”. “Todavía no lo hemos hecho”, explica.

En cuanto a la granja de Sarria, fuentes del entorno de la empresaria, destacan que trabajan con más de mil cerdos, y en la explotación se sigue todo el proceso. “Se inseminan a las cerdas madre, hasta el matadero”, constatan.

Los tres hombres de nacionalidad colombiana sometidos a esta situación “totalmente miserable” proceden de Chinchina, Santa Rosa de Cabal y Pereira.