Rosell señala a Melchior, que niega los hechos y anuncia denuncia contra la jueza

La magistrada de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, ha señalado en un 'tuit'-que ya ha borrado de su cuenta- al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, como autor de la denuncia hecha pública a través de Twitter por la ex viceconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Dulce Xerach Pérez. Pérez expuso el pasado día 30, y siguiendo el movimiento en las redees #cuéntalo: "Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife, quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual fue un abuso continuado de poder". A lo que la jueza respondió en la noche de este martes: "¿Se llama como un rey corazón de león y se apellida como un rey mago, más o menos?", en clara referencia a Ricardo Melchior.

Aunque la jueza tardó menos de 12 horas en retirar el tuit de la red social, la reacción de Melchior no se ha hecho esperar, y ha anunciado en la Cadena SER "acciones legales contra quienes le han nombrado", y ha especificado que no lo hará "contra quienes no" le han nombrado. Además, ha calificado lo sucedido como un tema horrible, triste, feo y asqueroso"





