¿Cuál es el primer paso para comenzar a entrenar con éxito?

“Quiero empezar a hacer ejercicio… ¿Qué zapatillas me compro?” Esa es una frase habitual entre las personas que pretenden empezar a seguir un plan de entrenamiento. El problema no está en la frase, reside en su posicionamiento. La primera premisa que debe tener clara alguien que vaya a comenzar a hacer deporte es: “Voy a hacerme un reconocimiento de aptitud médica.” ¿El motivo? Sólo conociendo nuestras cartas, seremos capaces de jugarlas lo mejor posible y no poner en riesgo nuestra salud. Hace poco escuché en el Congreso JAM Sports a la doctora Araceli Boraita, jefe de Cardiología del Centro de Medicina del Deporte de la Agencia Española de la Salud en el Deporte, decir que “el ejercicio físico es la herramienta más eficaz para aumentar la expectativa de vida de cualquier persona”. El problema llega cuando el ímpetu y las ganas sobrepasan al sentido común. No se apuesta por la prevención. Las personas se lanzan a las calles a rodar o a los gimnasios a entrenar creyendo conocerse y, en muchas ocasiones, no escuchan su cuerpo.

“El deporte tiene muchas cosas positivas, pero una de las negativas es que siempre se debe hacer una buena prevención antes y durante su práctica para evitar o disminuir el riesgo de sufrir cualquier tipo de lesión muscular o articular y evidentemente patologías cardiovasculares que puedan acabar provocando una muerte súbita”, admite Jorge García, doctor en Alto Rendimiento, profesor de la Unir y Tecnocampus Mataró. Y no sólo sería suficiente con un reconocimiento de aptitud, “además teniendo en cuenta que a partir de los 25 años solemos sufrir por ejemplo desgaste de en los discos de la espalda, estaría bien añadir también un diagnostico articular”, añade Jorge.

Empezar a entrenar sí, siempre, pero con coherencia. De ello hablo con Luis Cort, Director Médico del Maratón de Valencia.

1. ¿Qué peligros tiene empezar a hacer ejercicio del tipo que sea y no realizar un reconocimiento de aptitud médica?

Creo que los reconocimientos médicos, no sólo deben pasarlo los corredores ni la gente que vas empezar a hacer deporte. Cualquier persona debería controlar su salud, y ello implica pasar un reconocimiento médico de vez en cuando. Concienciar a la gente a que cuide su salud y sea responsable es fundamental. Hay muchas enfermedades como la Hipertensión Arterial, la Diabetes o la Dislipemia, que pueden no dar la cara hasta que están evolucionaras. Evidentemente, así como te hacen un reconocimiento médico en el trabajo cada cierto tiempo, es importante hacérselo si vas a empezar a hacer deporte, y con más razón si es un deporte de intensidad o que no estamos acostumbrados a realizar.

2. ¿Deberían practicarse estos reconocimientos a niños en edad escolar? ¿Qué le parecen las iniciativas como RCP en la escuela?

La promoción de la salud debe implementarse desde la época escolar. Es importante que cualquier persona sepa realizar maniobras de RCP básica, una maniobra de Heimlich para atragantamientos, porque esto sí que salva vidas de verdad… Además, los cursos de RCP no se pueden limitar a una vez en la vida, porque se olvidan. Las guías te recomiendan repetirlos periódicamente para refrescar los conocimientos.

Con respecto a las pruebas en los niños, sí que es cierto que un simple ECG puede detectar cardiopatías congénitas como miocardiopatías o valvulopatías, aunque hay otras que pueden no dar la cara. Es cierto que cardiólogos expertos recomiendan hacer un ECG antes de los 15 años, ya que es una prueba barata e inocua.

3. Hay cifras que dan que pensar... 9 de cada 10 muertes súbitas en el deporte se podrían evitar haciendo un reconocimiento pre-competición a los deportistas… En carreras populares, hay datos que afirman que en Italia desde los años 80 se obliga a los participantes de carreras populares a hacerse un electro basal y que han conseguido reducir en un 90% las muertes súbitas en los deportistas. Especialmente aquellas que vienen causadas por una miocardiopatía hipertrófica, que es la que se detecta con estos chequeos y la más habitual... ¿Debería pedirse esa medida en España?

Las cifras y los estudios hay que mirarlos detalladamente y analizarlos bien… Es cierto que las cardiopatías congénitas pueden dar la cara con un simple ECG, pero la principal causa de muerte súbita en el adulto (mayor de 35 años) es la cardiopatía isquémica, y ésta es poco probable que se detecte con un ECG antes de que se produzca el infarto… En estos casos, la prevención y concienciación son fundamentales, ya que a parte de la carga genética, los factores de riesgo juegan un papel importante. Sigo pensando que es fundamental concienciar a la gente de lo importante que es cuidar de la salud, evitar factores de riesgo, llevar un control y seguimiento médico. No se puede ser deportista (y mucho menos en deportes de alta intensidad) y fumar o beber diariamente, o llevar un mal control de tensión arterial o de cifras de glucemia, porque ahí es cuando viene el problema.

4. La patología cardiovascular asintomática, al igual que en la población que no practica deporte, es la causa más frecuente de muerte súbita. Hay datos que afirman que el 74 y el 94% de las muertes no traumáticas ocurridas durante la práctica deportiva se deben a causas cardiovasculares...

Efectivamente la patología CV. es la principal causa de muerte en la población general, no sólo en deportistas. En muchas ocasiones un buen control de los factores de riesgo puede reducir la morbimortalidad por esta causa.

5. Las personas que practican actividad deportiva intensa presentan una incidencia mayor de muerte súbita que las no deportistas, 1,6 muertes por 100.000 frente a 0,75 por 100.0002… ¿La genética carga el arma y el deporte, cuando no nos hacemos un reconocimiento médico, apretaría el gatillo?

Cualquier actividad sin control y en exceso puede ser peligrosa para la salud. Evidentemente cuando se realiza una actividad de alta intensidad sometemos a nuestro corazón a un estrés, y en el caso de que este corazón tenga una enfermedad, puede desencadenar un acontecimiento adverso.

Al final, es cuestión de estar preparados, entrenados y saber hasta dónde podemos llegar. No todo el mundo puede correr un maratón, de la misma manera que no todo el mundo puede subir un pico de 4000m. Hay que saber dónde tiene uno sus límites.

6. La muerte súbita en el deporte sucede... Teniendo en cuenta que hay deportistas que no fallecen en pista, si no cuando llegan a sus habitaciones del hotel y el sistema parasimpático (para restablecer el equilibrio del organismo) toma el control... ¿No cree que la clave de que estos accidentes empañen la práctica deportiva estaría en la prevención?

Por supuesto. La prevención es el pilar fundamental de la Sanidad, no sólo en el ámbito deportivo. Desde el Maratón Valencia y la Fundación Trinidad Alfonso, una de nuestras prioridades es la promoción de los hábitos de vida saludables, la responsabilidad individual con respecto a la salud. Hemos bajado tiempos de cierre en el maratón, puesto que la gente que tarde más de 5H 30 en acabar un maratón, consideramos que debería prepararse mejor o incluso dedicarse a hacer otro tipo de carreras. Hemos retirado la promoción del maratón 3 meses antes de la prueba para evitar que se apunte gente que no esté bien preparada. Tenemos una web donde damos recomendaciones y consejos…Realmente en el campo de la prevención es donde tenemos más cosas que hacer…

7. Nos compramos unas zapatillas antes de hacernos un reconocimiento médico...En tres breves premisas... ¿Por qué una persona debe revisarse antes de empezar cualquier actividad deportiva?

Porque es importante confirmar que nuestro estado de salud es óptimo para realizar ejercicio, y mucho más cuando el ejercicio es de alta intensidad (no sólo running, podemos incluir aquí también el ciclismo, trail, crossfit, ejercicios de gimnasio de alta intensidad…)

