VLC En Comú no irá a la reunión de la V-21 que ha convocado Fomento

València En Comú no acudirá a la reunión que ha convocado Fomento el 10 de mayo con una delegación del Ayuntamiento para analizar su propuesta de ampliación de la V-21. La formación asegura que no acuden por coherencia y porque no es una reunión seria.

No es seria, dicen, porque no acudirá ningún representante de la Conselleria de obras Pública. Tampoco les convence la propuesta promovida por el alcalde para reducir el impacto del tercer carril de la autovía y además echan en falta un proceso participativo para escuchar a los colectivos ciudadanos que rechazan la ampliación. Un plantón que según la portavoz de VLC En Comú, María Oliver, no debe porqué tener consecuencias en la relación con el resto de socios. Eso sí, asegura que no se ha respetado la moción que todos apoyaron en el pleno: