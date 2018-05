Los sindicatos rechazan las dos propuestas de calendario escolar remitidas por la consejería

La consejería de Educación ha remitido a los sindicatos dos propuestas de calendario escolar de cara al próximo curso. Opciones que contemplan semanas de descanso incompletas o períodos de descanso fraccionados.

La primera de ellas recoge que la semana de descanso inicial, la correspondiente al mes de noviembre, únicamente se contemplen tres días no lectivos (del miércoles 31 de octubre al 2 noviembre). Propuesta que todas las organizaciones sindicales rechazan de pleno porque "no cumple con el espíritu" del pionero calendario, con cinco bimestres y una semana de descanso entre cada uno de ellos. Esa opción, además, propone que las vacaciones de Semana Santa sean posteriores a la Pascua. Es decir, no serían lectivos, a parte de jueves y viernes Santo, los días entre el 22 y el 26 de abril.

La segunda propuesta tampoco convence a los docentes. En este caso, el primer período de descanso sí sería completo: comenzaría el lunes 29 de octubre y finalizaría el 2 de noviembre. Sin embargo, el punto de fricción llega en el descanso de Pascua. La consejería quiere hacer coincidir esos días no lectivos en la semana de Pascua. Los alumnos se irían de vacaciones el 15 de abril y volverían a clase el 22. El jueves y viernes de esa segmento vacacional serían festivos religiosos.

Ambas opciones no gustan a los sindicatos, que ya han comunicado su rechazo al departamento que dirige Francisco Fernández Mañanes. Representantes de los trabajadores que ya han elaborado una contrapropuesta a partir de la opción número 2. El cambio sustancial sería las fechas de Semana Santa, que exigen que sea en los días posteriores a la Pascua (del 22 al 28 de abril). Para compensar y cuadrar los 175 días lectivos, los docentes proponen eliminar el Puente de la Inmaculada, de diciembre, y sopesan la posibilidad de ofrecer el Jueves Santo como dia lectivo.

Esta vía alternativa ya la conoce la consejería, que, en un principio, podría aceptarla el próximo jueves, cuando se reúna la Junta de Personal Docente para negociar el calendario.

"Hay dinero"

Otro de los temas más sensibles en la negociación de las fechas escolares son los horarios reducidos de junio y de septiembre. Hace días, Fernández Mañanes ya dijo que no habría presupuesto para cubrir con técnicos externos el horario extra hasta las dos de la tarde.

Tras incidir en que todas las extraescolares que se imparten en los colegios de Cantabria "son pedagógicas", Fernández Mañanes ha apuntado dos posibilidades. Una, que sean los centros los que programen las actividades, y otra que sean las AMPAS, que también se ocupan habitualmente de ellas, y que contarían con la ayuda de la Consejería, que además, "si fuera necesario, incrementaría su apoyo", ha asegurado su titular.

Los sindicatos, sin embargo, insisten en que el consejero "respete" el acuerdo unánime del Consejo Escolar y que otorgue la posibilidad a que los padres puedan dejar a sus hijos en los colegios hasta las dos de la tarde. "Sí hay recursos, es una cuestión de voluntad. El presupuesto sería ínfimo y cubriría este importante problema de conciliación", asegura STEC.