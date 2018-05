Los candidatos a la alcaldía del PSOE no se decidirán hasta 2019

El secretario de Organización del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, ha pasado por los micrófonos de 'La Ventana de Castilla-La Mancha' donde ha hecho balance de los tres años de Gobierno regional de Emiliano García-Page.

Da una nota de "sobresaliente" porque con el mismo dinero que había en la legislatura del PP y de María Dolores de Cospedal, se están haciendo las cosas mejor en materias tan importantes como la Educación o la Sanidad.

Europa y los trasvases

Gutiérrez también ha hablado del trasvase Tajo-Segura, después de que los embalses de cabecera hayan perdido volumen de agua después de muchos meses, precisamente a causa del trasvase. En este sentido, ha vuelto a pedir la utilización de las desaladoras y si hace falta, que se bonifique su precio.

Además, espera que a partir del próximo verano las decisiones de la Comisión Europea sean vinculantes. Recuerda que la directiva marco de agua es vinculante, añade que "ya se ha avisado al Gobierno de Mariano Rajoy que las transferencias de agua deben tener fecha de caducidad, porque el cambio climático también se nota en Castilla-La Mancha y nuestra fauna y flora deben ser sostenibles".

Cataluña y financiación autonómica

El número 2 del PSOE de la región también se ha referido a la elección de Quim Torra como president de la Generalitat de Cataluña. Como eurodiputado, asegura que en la Unión Europea se muestran sorprendidos por la situación en una de las regiones que ha gozado de más autonomía en el continente.

Sobre financiación autonómica, asegura que primero hay que definir las prioridades y luego repartir el dinero. Eso sí, siempre respetando la igualdad entre territorios que marca la Constitución.

Candidatos a las elecciones municipales

A Sergio Gutiérrez también le hemos preguntado por posibles candidatos a las elecciones municipales del próximo año. En Albacete, ha alabado el trabajo del portavoz municipal, Modesto Belinchón.

Sobre el caso de Ciudad Real, espera que Pilar Zamora se recupere pronto de su cáncer de mama y que sea la candidata para revalidar la alcaldía de la ciudad como también espera que repita la regidora de Toledo, Milagros Tolón.

En Cuenca, suena como candidato a la alcaldía el vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, en Guadalajara, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez y en Talavera de la Reina, la consejera de Fomento Agustina García. Dice Gutiérrez que no le extraña que suenen tres nombres del Gobierno regional porque "están haciendo más por sus ciudades que sus propios alcaldes".

En cualquier caso, asegura que no es tiempo de hablar de candidatos, si no de seguir trabajando en el año de legislatura que queda. Sobre cuando se definirán esas candidaturas, dice que no se hará hasta finales de este año o, incluso, principios de 2019. Escucha la entrevista