Quim Torra es investido president de la Generalitat tras la abstención de la CUP

Casi cinco meses después, Cataluña tiene presidente. A Quim Torra, que el sábado no consiguió los apoyos necesarios, le ha bastado una mayoría simple para ser investido gracias a la abstención de la CUP, decidida por el Consell Polític y del Grup d'Acció Parlamentària.

Quim Torra sustituirá a Carles Puigdemont, que se encuentra en Alemania, tras las investiduras fallidas del propio Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull. Cuando el Govern al completo tome posesión, el artículo 155 se desactivará de manera automática.

El nuevo presidente catalán ha comenzado su discurso recordando a los políticos encarcelados y a los fugados. “Muchas gracias por vuestro valor”, ha dicho Torra, que ha recordado que su presidente es Carles Puigidmeont y que serán leales al mandato de 1-0.

Durante su discurso, Quim Torra ha desgranado su plan de gobierno y su idea de república catalana. “La republica catalana solo saldrá adelante si gira entorno a las personas”, ha señalado. “Tenemos la fuerza necesaria para ponernos manos a la obra, el país estará a prueba y tenemos que saber estar a la altura. Defender la república es defendernos a todos, la república somos todos”, ha añadido.

“Tendremos un país mejor para todos con la república”, ha señalado el nuevo presidente catalán. “Con la republica todo el mundo ganará en derechos y nadie perderá, es para todos. Queremos apostar por el futuro, por todos los catalanes, la república catalana es libertad y progreso y es mirar hacia Europa y hacia el mundo”.

Las leyes del Constitucional

Torra ha reivindicado la "soberanía" del Parlament para hacer "leyes justas que ayuden a todas las personas" y, por ello, ha garantizado que recuperará las 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional y por la "apisonadora" del Gobierno del PP.

"El Govern que presidiré, con apoyo de la mayoría parlamentaria, volverá a impulsar todas y cada una de las leyes que el Gobierno del PP ha llevado al TC y que han quedado suspendidas, dieciséis en total. Algunas aprobadas por unanimidad, con apoyo del PP, algo que no ha servido para evitar que la apisonadora del Gobierno del Estado las dejara en suspenso", ha señalado Torra.

Al final de su discurso, Torra ha pedido disculpas por los polémicos tuits que salieron a la luz tras ser anunciado como candidato. "Es hora de que evaluemos conjuntamente las lecciones aprendidas en los últimos meses. Lamento que unos tuits fuera de contexto hayan ofendido a alguien. Me arrepiento y no volverá a pasar", ha señalado Torra, que terminando su intervención deseando suerte. “Que tengamos suerte en el camino de la libertad, de la justicia y la república. Por Cataluña y por la vida. Todo es ahora y nada".

La respuesta de Arrimadas

Tras el discurso de Torra tomó la palabra la representante de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha comenzado su intervención explicando que siente una "enorme tristeza" porque Torra "se ha reafirmado en que va a ir más allá" y defiende "la xenofobia y el populismo". Arrimadas ha dicho que su pensamiento no son seis tuits y ha entresacado algunos fragmentos de artículos publicados por el nuevo president. "Hoy entierran la posibilidad de que el independentismo se salga con la suya", ha asegurado para luego criticar la actuación del Gobierno en Cataluña. "En este momento, hay un señor que ha dado un golpe de estado que va a delegar su voto sin que el Gobierno de España lo recurra ante el Constitucional. Esto no es normal en un país democrático".

En referencia al discurso de Torra, Arrimadas le ha espetado: "¿Todas esas cosas las va a hacer en cinco meses que es el gobierno provisional o cuando llegue la república? ¿En la república tendremos el maná? Ni usted ni nadie nos va a llevar a la república ni va a hacer lo que ha dicho en materia social. No lo va a hacer porque para hacerlo se requiere diálogo", ha apuntado Arrimadas. "Como líder de la oposición intentaré que estemos lo más unidos posibles para demostrar que lo que quiere el señor Torra no es lo que quiere la mayoría de Cataluña", ha concluido.

"Una nación en la que caben todos"

Desde ERC, Sergi Sabrià, ha asegurado que Cataluña es "un pueblo de pueblo, una nación en la que caben todos". Sabrià ha expresado su deseo de "recuperar el Gobierno para hacer república". Sabrià ha expresado su deseo de una sociedad donde "los políticos presos estén en casa".

"El Gobierno tendrá que ser por fuerza de resistencia, tendrá que ser combativo", porque tendrá enfrente a un Gobierno que hoy "vuelve a amenazar con el 155", ha afirmado. "Nos exigiremos cada día que el Govern sea solvente. Hay que retomar el rumbo parado por el 155". Sabrià afirma que "hay deberes sociales que no pueden esperar".

Más respeto

El líder de PSC, Miquel Iceta, afirma que el tema no son los tuits de Torra "sino si cuando mira a Cataluña mira a todos o solo a alguna parte". "El autogobierno tiene que ser de todos los catalanes, piensen como piensen. Como no querríamos que el artículo 155 de la Constitución se aplicase de nuevo, les instamos a no provocarlo, como hicieron los días 6 y 7 de septiembre".

Iceta se ha referido a los lazos amarillos y ha afirmado que hay que hacer compatible la libre expresión de pensamientos con un espacio público que es "de todos". "Una sociedad dividida como la nuestra necesita un esfuerzo especial de respeto, y el presidente de la Generalitat es el que más puede hacer en esta dirección". El líder del PSCE ha rematado con un "no podemos votarle, señor Torra".

"¿Qué piensa de los españoles, señor Torra?"

El líder de Cataluña en Comú Podem, Xavier Domènech, ha querido lanzar al nuevo presidente dos preguntas directas: "¿Qué piensa de los españoles? ¿Qué piensa de los catalanes? La respuesta será lo que piensa de la mayoría de catalanes que también se sienten españoles", ha explicado.

Domènech ha dicho que los catalanes "están cansados" porque quieren un Gobierno, "pero no nos gusta este gobierno". "Los inmigrantes de los años sesenta no se integraron en Cataluña, construyeron Cataluña. ¿Qué es para usted Cataluña? Ante la falta de respuesta, tenemos sus tuits", ha asegurado. Domènech ha pedido no votar nunca más "contra nosotros mismos".

"No podemos dar el apoyo a su Gobierno"

El presidentante de la CUP, Carles Riera ha afirmado que no pueden dar apoyo a su Gobierno porque no se plantea "en términos de desobediencia y confrontación" ya que una de sus "prioridades actuales es hacer crecer también el independentismo". Por eso Riera ha postulado a su formación como "una candidatura con capacidad de hacer propuestas posibles". "Construir república y avanzar socialmente es un ejercicio inseparable. Necesitamos avanzar en la construcción de la república", ha dicho.

Por su parte, el líder del PP en Cataluña, Xavier García-Albiol se ha dirigido a Torra para decirle que si piensa que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se va a sentar a negociar "cómo se trocea a España". "¿No es mejor sentarse con una voluntad sincera de acercamiento y con una propuesta que pueda tener encaje en la Constitución", ha señalado el líder de los populares catalanes.

"¿Cuándo sacarán el 155?"

Desde Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha dicho que hoy van a dar "un paso adelante" aunque no es el paso "definitivo", pero sí "para salvar una situación muy injusta, muy mala para el conjunto del país y que se ha visto amparada por la miopía del Estado español".

Pujol ha dicho que el compromiso de su grupo es "articular la solución" y que esta mañana votan "una pieza básica de la solución". Ha pedido que se acaben los insultos en el Parlament. "No conviertan este Parlament en un plató de televisión. Respeto a las ideas y al candidato Torra".

Pujol se ha mostrado convencido que la solución que su candidatura, la de Torra, propone es "inclusiva, ganadora, una solución de esperanza". "Desde hoy, su Gobierno y el señor Puigdemont y los 70 diputados de esta Cámara, desde el Gobierno o la oposición, somos los baluartes de la esperanza. Ahora la solución es construir república", ha asegurado y ha pedido al Gobierno de Rajoy que diga una fecha exacta para sacar el artículo 155.

La respuesta de Torra

Quim Torra ha respondido ha todos los grupos en una única intervención y ha agradecido a la CUP "la abstención constructiva" que le permite acceder a la presidencia de la Generalitat. "Ninguno comenta las medidas de Gobierno que he propuesto, que son los problemas reales de la gente", se ha quejado Torra. "Señor Iceta, usted pregunta por el marco legal, y yo siempre responderé lo mismo: a quien debo obediencia es a esta Cámara y al pueblo de Cataluña", ha repondido Torra que ha concluido dando la gracias a los diputados que le apoyan.