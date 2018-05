El exdirector de un colegio de Cádiz, el sacerdote Javier López Luna, que fue condenado por daños morales a varios alumnos con los que practicaba juegos violentos, predicará este martes la novena a María Auxiliadora en el colegio Salesianos de Cádiz. Una decisión de la comunidad salesiana de Cádiz que no ha agradado a los padres de los 12 alumnos que acusaron a López Luna de abusos sexuales.

López Luna fue absuelto, porque la Audiencia Provincial, y después el Supremo, entendía que no existieron abusos sexuales, aunque sí le condenó al pago de 500 euros a cada menor por daños morales. En la sentencia, el Tribunal llegaba a reconocer que muchos de los juegos que proponía el exdirector de Salesianos a los menores si podían ser interpretados como vejaciones.

López Luna practicaba con alumnos de Salesianos juegos como 'el abrazo del oso' (por el que abrazaba con fuerza a los menores, los elevaba y los tiraba al suelo), el 'goldfish' (golpear con la mano los genitales por encima de la ropa) o incluso arrancar vello púbico.

La comunidad salesiana ha escogido ahora a López Luna para predicar la novena a María Auxiliadora este martes 15 de mayo y algunos padres de los menores que denunciaron abusos explican que están indignados por esta decisión. "Es una humillación grandísima", dice una madre de uno de los denunciantes.

"Él puede hacer su vida, como los niños tratan de hacer la suya, aunque con secuelas. Pero es una humillación. Si a mí me ofrecieran eso, si me quedara un poco de dignidad, diría que no sin más explicaciones. Pero ni él ni el colegio tienen la más mínima vergüenza".

López Luna, tras aquella sentencia absolutoria de abusos, tiene pendiente la resolución de otra denuncia similar por parte de otro alumno.