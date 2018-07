UPL califica de "impropio para León" el resultado final de Ordoño II

A falta de dos días para que se alcance la fecha límite establecida para el fin de las obras en Ordoño II, la UPL vuelve a cargar contra este proyecto al calificarlo de “impropio para León”. Denuncian que su alto coste no se ve reflejado por ningún sitio, al tiempo que recriminan el excesivo tiempo empleado.

Los leonesistas acusan al Grupo Municipal Ciudadanos de "cercenar" el plan inicial que contemplaba su peatonalización. Señalan fallos en el asfaltado, así como una más que pobre vegetación ornamental. En palabras de Eduardo López Sendino, concejal de UPL en el Ayuntamiento de León, "esas jardineras elevadas de plástico parecen compradas en los chinos".

Además, Sendino critica que no se haya incluido un carril bici "adecuado" en vez de una "señalización de zona 30" y unas bicicletas "que, al final, no sirve para nada". Por ello, no duda en tildarlo de "auténtica chapuza", más aún cuando este año se ostenta la Capitalidad Gastronómica.

Asimismo, desde la UPL subrayan que desconocen los plazos que baraja el equipo de Gobierno para su inauguración, a pesar de que el viernes pasado el portavoz municipal, Fernando Salguero, confirmase que la avenida se abriría al tráfico antes del miércoles.