¿Conoces los beneficios de la melatonina?

¿Funciona? ¿Hace que durmamos mejor? A la melanina se la han atribuido muchos beneficios… ¿Son ciertos? ¿Qué dice la Ciencia? Estudios como el Meta-analysis: melatonin for the treatment of primary sleep disorders admiten que la melatonina disminuye la latencia de inicio del sueño, aumenta el tiempo total de sueño y mejora la calidad general del sueño. Los efectos de la melatonina en el sueño son modestos, pero, según cita esta investigación, no parecen disiparse con el uso continuado de melatonina.

Pero además de en el sueño, la melatonina parece incidir en el sobrepeso o tener un efecto antioxidante. De todo ello, hablamos con JM. Mulet, autor de ¿Qué es comer sano? y profe de la UPV… Responde a todas las dudas.

¿Qué es la melatonina o N-Acetil-5-metoxitriptamina?

Es una hormona que se produce en la glándula pineal, que se encuentra cerca del cerebro pero no forma parte de él. Evolutivamente en algunos reptiles la glándula pineal tiene salida al exterior y actúa como un receptor de luz siendo un verdadero tercer ojo, sin embargo en humanos la glándula pineal recibe información de la retina.

¿Por qué la relacionamos con el sueño?

La melatonina no es tanto un barbitúrico o un narcótico que te produzca sueño, sino que sirve para acoplar el sueño al ciclo de luz oscuridad. Piensa que una persona que viva en el trópico tiene que acostumbrarse a 12 horas de luz y 12 de oscuridad todo el año, mientras que en latitudes templadas pasamos de 18 horas de luz en verano a 6 horas en invierno, la melatonina sirve para ajustarnos a esas condiciones cambiantes, con la edad la glándula pineal se calcifica, bajamos la producción de melatonina y por eso es frecuente el insomnio, pero sobre todo, alterar los ciclos, esto que le pasa a cierta gente de dormir de día y estar activos de noche.

¿Es cierto que tiene un efecto antioxidante?

Se ha visto que tiene un efecto antioxidante, pero muy específico para la radiación ionizante, así que podría actuar como protector en una radiografía o si tienes que exponerte a un compuesto radiactivo.

¿Tiene efecto anti aging?

La suplementación de melatonina en la dieta es capaz de ejercer efectos beneficiosos contra la pérdida ósea relacionada con la edad en ratas viejas, mejorando la microestructura y las propiedades biomecánicas de los huesos envejecidos. Pero hay que incidir que son principalmente resultados en ratas, y extrapolarlos a humanos es complicado.

¿Ayudan a perder peso?

La melatonina es un potente cronobiótico responsable, en parte, por la distribución diaria de procesos metabólicos, de modo que la fase de actividad / alimentación del día se asocia con una alta sensibilidad a la insulina, y el reposo / ayuno se sincroniza con la fase metabólica resistente a la insulina del día. Además, la melatonina es responsable del establecimiento de un equilibrio energético adecuado principalmente regulando el flujo de energía hacia y desde las tiendas y regulando directamente el gasto de energía a través de la activación del tejido adiposo marrón y participando en el proceso de dorado del tejido adiposo blanco. La reducción en la producción de melatonina, como durante el envejecimiento, trabajo por turnos o ambientes iluminados durante la noche, induce resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, trastornos del sueño y desorganización circadiana metabólica que caracteriza un estado de cronodisrupción que conduce a la obesidad. La evidencia disponible respalda la sugerencia de que la terapia de reemplazo con melatonina podría contribuir a restaurar un estado más saludable del organismo.

En ratas de laboratorio se ha visto que disminuye el peso y la acumulación de la grasa abdominal, sin correlacionas con una menor ingestión calórica ni un mayor ejercicio, lo que puede deberse a que aumenta el metabolismo basal y la termogénesis, también se ha visto que favorece la conversión de grasa gris en grasa parda, que es metabólicamente más activa, pero son experimentos en ratas y no se aconseja su uso en dietas.

