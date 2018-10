La empresa que construye el Miguel de Cervantes también deja la obra

No es la primera vez que cambia una empresa en las obras del Miguel de Cervantes, no es la primera vez que el colegio sufre retrasos y no es la primera vez que los alumnos acaban por sufrir los retrasos e inconvenientes de la administración. Por eso el nuevo cambio de concesionaria ha cabreado aún más a la comunidad educativa del centro.

Según el gobierno regional, la actual empresa adjudicataria ha comunicado que no puede terminar la obra, como ya pasó recientemente en el IES Neil Armstrong de Valdemoro, y que la cederá a otra compañía. De hecho la empresa anterior, Uncisa, es la misma del caso valdemoreño. No obstante tiene que ser la Comunidad la que vuelva a adjudicar los trabajos. En Educación creen que no va a haber retrasos y mantienen la fecha de 29 de diciembre para que esta fase del colegio esté completa, pero no descartan que la nueva empresa pida una ampliación del plazo.

Cosa más que segura para las familias, ya que desde septiembre no hay actividad en las obras y creen que perderán al menos todo el mes de octubre por el cambio de documentación, la licitación y la entrada de la nueva empresa. El resultado es que las nuevas aulas, el comedor y el gimnasio seguirán construyéndose al tiempo que los niños dan clase, según el portavoz del AMPA Javier Torres.

De hecho recuerdan que ya se han producido tres pequeños accidentes con el vallado con el que comparten espacio los alumnos. Y aún queda una última fase de construcción, por lo que calculan que el colegio no quedará terminado hasta 2020 y habrá niños que no conozcan su propio centro terminado.