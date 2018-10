Julián Redondo, de ICPOR, sobre granjas porcinas: "Respetaremos la normativa"

"Respetaremos la normativa" en la instalación de granjas porcinas en la provincia de Cuenca. Así lo ha manifestado el gerente de la empresa ICPOR, promotora de las explotaciones porcinas para madres reproductoras en Almendros, Belinchón y Zarzuela. En una entrevista en Radio Tarancón, Julián Redondo, ha reiterado que la dispersión de purines "servirá de abono" para los campos de la provincia y ha garantizado que no contaminarán las aguas.

Redondo ha resaltado que ICPOR está promoviendo granjas "amparadas por la legislación vigente en España", que considera que es una de las más restrictivas en en la economía española. Con respecto al decreto aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que fija la distancia mínima de las granjas a dos kilómetros del núcleo de población, Redondo ha anunciado que respetarán la norma e incluso superarán la distancia que marca la ley en la región.

En esos mismos términos se ha pronunciado con respecto al recurso admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la autorización ambiental integrada aprobada por la Junta de Comunidades con respecto a la instalación porcina en Almendros. "Cumpliremos la ley", ha insistido el gerente de ICPOR.

Olores

Cada proyecto responde a un "estudio pormenorizado de la zona", también han confirmado desde ICPOR, empresa que se ha referido como "sostenibles" a las tres granjas que están tramitando en la provincia de Cuenca. Así, su gerente ha destacado que los purines no serán tratados como un residuo si no como un abono. "El agricultor utilizará el purín como abono. No va a incrementar la carga de nitrógeno en el campo, sustituye un mineral por un orgánico", ha detallado.

Turismo

Según Redondo, hay estudios que avalan que el sector porcino no influye negativamente en la actividad turística, si no que pueden convivir. Ha anunciado asimismo que seguirán dando pasos según vayan obteniendo autorizaciones por parte de las administraciones competentes.

La empresa, integrada por Incarlopsa y una cooperativa en Soria, ha emprendido un plan de transparencia, se ha mostrado abierta a enseñar sus instalaciones de madres reproductoras en la localidad de Cubo de la Solana, en Soria, desde donde han invitado a los alcaldes y vecinos de las localidades conquenses donde están tramitando explotaciones porcinas.