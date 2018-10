El ex concejal fuenlabreño, José Borrás, deja de estar imputado por la Operación Emperador

El Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones seguidascontra el ex edil de Seguridad Ciudadana, José Borrás, al no concretarse las sospechas contra él en hechos que puedan determinar “la existencia de una conducta penalmente ilícital” atribuible a su persona, según el auto al que ha tenido acceso SER Madrid Sur. El edil no ha querido hacer declaraciones y se ha remitido al próximo lunes cuando hará rueda de prensa sobre este asunto.

Borrás fue imputado en el marco de la Operación Emperador que la Policía Nacional realizó en octubre de 2012 para desarticular una organización criminal de blanqueo de dinero, dirigida por ciudadanos chinos, con epicentro en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. Al frente de la cual se encontraba, presuntamente, el empresario chino Gao Ping, propietario de numerosas naves industriales en esta zona.

En el auto se indica que las “sospechas, fundadas en vagos elementos indiciarios derivados de las conversaciones telefónicas intervenidas, no se han concretado, después del transcurso de más de cinco años desde la inicial imputación y de siete años de investigación, en hechos que puedan determinar, si quiera indiciariamente, la existencia de una conducta penalmente ilícita”. Asimismo, el juez llega a calificar de “imprecisas y genéricas” las afirmaciones que en el inicio de la causa formuló la Policía contra el concejal.

SER Madrid Sur

A Borrás se le imputó por “sospechas sobre su posible connivencia participativa con la trama investigada”, de forma que hubiera podido realizar algún trato de favor a cambio de alguna recompensa. Sin embargo, en el auto se indica que “no se ha logrado determinar, en ningún momento de la instrucción de la causa, la existencia de favores concretos que determinen una ilícita conducta del investigado, ni la existencia de contraprestación por ello”.

El auto fue dictado el 20 de Abril de este año, aunque días más tarde la Fiscalía presentó un recurso contra la resolución, que finalmente fue desestimado el pasado mes de julio.

La llamada Operación Emperador desarticuló una organización criminal dirigida por ciudadanos chinos en una actuación desarrollada en ocho países, entre ellos España, contra el blanqueo de dinero y la evasión de capitales, que se saldó con más de 80 detenidos. Se les acusó entonces, entre otros delitos, de blanquear entre 200 y 300 millones de euros al año. El centro de la operación se registró en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde el supuesto cabecilla de la trama, el empresario chino Gao Ping, contaba con diferentes naves industriales.

Tras pasar a disposición judicial, José Borrás, quedó en libertad bajo fianza de 10.000 euros y poco después presentó su dimisión para evitar dañar la imagen del ayuntamiento. Según el comunicado hecho público entonces, el concejal renunciaba a su acta "por ética y respeto al compromiso con la ciudadanía y para no perjudicar la figura del alcalde, la de los compañeros del equipo de Gobierno, a la Agrupación Socialista y al Partido Socialista".