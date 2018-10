Directo | Susana Díaz convoca elecciones para el 2-D: "Andalucía necesita estabilidad"

Susana Díaz ha puesto fin esta tarde a la décima legislatura de Parlamento andaluz. La presidenta ha comparecido tras reunir en una sesión extraordinario a su Gobierno y firmar el decreto de disolución de la Cámara. "Acabo de firmar el decreto de disolución del Parlamento de la comunidad autónoma y por lo tanto la convocatoria de elecciones para el próximo día 2 de diciembre", ha afirmado Susana Díaz, que ha afirmado que quiere que el año nuevo entre con un nuevo gobierno en Andalucía.

"Andalucía necesita estabilidad, por eso para el nuevo año es bueno que Andalucía cuente con un nuevo Parlamento. En estas últimas semanas todos hemos podido constatar la imposibilidad de sacar adelante unos presupuestos. Hasta ahora hemos contado con el apoyo del grupo parlamentario de Ciudadanos en cada uno de los tres presupuestos. Ahora ya no es así, no voy a entrar a valorar los motivos, pero eso segaba la vía de su aprobación. Ni PP ni Podemos han mostrado intención en querer asumir el compromiso de la gobernabilidad de esta tierra. El PP nunca ha aprobado unos presupuestos y Podemos no quería comprometerse. De IU no hablo, porque aritméticamente es irrelevante y con su decisión está prácticamente disuelta en el grupo del Podemos", ha lamentado la presidenta andaluza, que ha puesto la estabilidad como una de las principales razones para este adelanto electoral.

La propia ley electoral marca que, en caso de adelanto de los comicios, desde que se firma la disollución de la cámara hasta el día de las elecciones no deben pasar no más de 54 días, por lo que las elecciones autonómicas serán el día 2 de diciembre.

Aunque Díaz se había afanado en las últimas semanas en mantener una frenética agenda y sostener que no había ningún cálculo electoral, la ruptura del pacto de investidura con Ciudadanos a principios de septiembre la dejó sin su principal apoyo parlamentario y, por tanto, sin apenas posibilidades de sacar adelante los presupuestos regionales.





